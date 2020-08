FreeFortnite : un tournoi exceptionnel ce dimanche pour gagner… une pomme pourrie

Depuis quelques jours maintenant, Epic Games s’est lancé dans une véritable guerre face à Apple (et Google), en ce qui concerne le jeu Fortnite. Ce dernier a en effet été supprimé des boutiques d’applications iOS et Android, et on assiste à la levée d’un grand mouvement #FreeFortnite dans le monde entier. Pour retrouver le résumé complet de « l’affaire Fortnite », c’est par ici.

Les joueurs de Fortnite sur iOS et Android sont donc en panique depuis quelques jours, mais voilà qu’Epic Games annonce un nouveau tournoi #FreeFortnite, pour ce dimanche 23 août. L’éditeur américain indique : « Rejoignez le combat contre AppStore sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeFortnite. »

Epic Games explique « Dans quelques jours, la communauté Fortnite ne pourra plus s’affronter jusqu’à la victoire en multiplateforme. Apple a bloqué Fortnite sur l’App Store, ce qui empêche les joueurs de le mettre à jour vers les nouvelles versions. Les joueurs sur iOS resteront au Chapitre 2 – Saison 3, tandis que les autres profiteront du Chapitre 2 – Saison 4 dès son lancement, le 27 août. »

All of your friends. Fabulous prizes. And one bad apple. We’re droppin the #FreeFortnite Cup on August 23.

Check out our blog for full info: https://t.co/BFpiMQoWID

— Fortnite (@FortniteGame) August 21, 2020