French Days : Amazon, 12 meilleurs deals à -80% pour ce jeudi 🔥

Pour cette nouvelle Ă©dition des French Days, Amazon a dĂ©cidĂ© de sortir le grand jeu. Alors que l’opĂ©ration a Ă©tĂ© initiĂ©e il y a 3 ans par un groupe de marchands français, le numĂ©ro 1 se place comme un acteur de rĂ©fĂ©rence de ce temps fort en promotions. Pour vous accompagner et vous aider Ă vous y retrouver, nous avons fait une liste des bons plans encore disponibles ce jeudi.

Dernière mise à jour : jeudi 28 mai, 8h26

Dans notre guide ci-dessus, il faut savoir distinguer deux approches très diffĂ©rentes. Pendant les French Days, Amazon – par exemple – est un amateur de ventes flash. Chaque jour, ce sont de nouvelles offres Ă©clair qui dĂ©barquent sur son site. Elles sont limitĂ©es par le temps et par le stock. Ce sont celles qui concernent les plus grandes marques. En parallèle, Amazon (et tous les autres sites) proposent des promotions tout du long. La durĂ©e n’est pas un rĂ©el critère (hormis la fin de l’opĂ©ration French Days, le 2 juin), mais le stock sera vraiment la clĂ©.

Optimiser ses courses lors des French Days

Lors de ces French Days, il faut donc savoir choisir de manière optimale le moment pour faire ses achats. En rĂ©alitĂ©, le plus vite sera le mieux. Hormis Amazon qui enchaine les ventes flash, les autres e-commerçants ont officialisĂ© toutes leurs offres spĂ©ciales hier (mercredi) matin. Autrement dit, ce jeudi, il y a un peu moins de stock que le jour d’avant. C’est donc le moment ou jamais de saisir sa chance.

Hier, on a vu quelques jolies pĂ©pites disparaitre au bout de quelques heures. C’Ă©tait le cas de MacBook Pro, de Mac Mini ou encore d’un tĂ©lĂ©viseur Samsung. Cela dit, mĂŞme 24 heures après le dĂ©but de ces French Days, Amazon et consorts ont toujours des milliers d’offres spĂ©ciales. Vous en trouverez encore sur tous ces sites marchands les plus grandes marques en forte promo : Apple, Samsung, Bose, Dyson ou DJI, Huawei et Microsoft – ils sont tous lĂ .

Et ce n’est pas seulement la high-tech qui est mise en avant lors des French Days sur Amazon. Le marchand leader sur le marchĂ© français propose des remises sur toutes ses catĂ©gories. Donc si vous ĂŞtes en quĂŞte d’ustensiles pour la cuisine, des vĂŞtements, des accessoires de sport, de beautĂ© ou encore des appareils de bricolage, il y a aussi de bonnes affaires Ă prendre. Pour ceux qui avaient volontairement retardĂ©s leurs achats lors des mois de confinement, les French Days arrivent au bon moment.

Cette annĂ©e, les French Days semblent plus gĂ©nĂ©reux que jamais. Il faut dire que les acteurs français qui ont co-fondĂ© l’opĂ©ration ont depuis Ă©tĂ© rejoints par des acteurs internationaux. Pour cette Ă©dition 2020 des French Days, Amazon et AliExpress se sont invitĂ©s dans ce game. Ils ont relevĂ© la qualitĂ©, et cela force les acteurs plus traditionnels comme Cdiscount, Boulanger ou Fnac Ă proposer des promotions toujours plus attractives.

Une opération chahuté par Amazon

En 2018, c’est le gouvernement qui a directement soutenu la crĂ©ation de ces « French Days » pour rĂ©pondre au fameux Black Friday d’Amazon. Les marchands français se sont rĂ©unis pour apporter une rĂ©ponse forte au cĂ©lèbre marchand amĂ©ricain. Depuis que l’opĂ©ration a dĂ©collĂ©, ce dernier n’hĂ©site plus Ă s’y joindre avec des milliers de bons plans sur sa plateforme web. C’est mĂŞme très probablement lui le meilleur acteur de l’opĂ©ration.

Il faut savoir que les French Days sur Amazon vont durer du 27 mai (hier) jusqu’au 1er juin (lundi de PentecĂ´te). Si certains marchands continuent leurs offres volontairement jusqu’au 2 juin 2020, le numĂ©ro 1 a dĂ©cidĂ© de se terminer un jour plus tĂ´t. Dans tous les cas, les meilleures offres seront disponibles uniquement dans les premiers jours. Il ne faut pas espĂ©rer en profiter encore durant tout ce week-end : le premier arrivĂ© sera le premier servi.

En dĂ©but d’annĂ©e, il Ă©tait prĂ©vu que les French Days Amazon aient lieu Ă la fin avril. Cela dit, le confinement a chamboulĂ© toutes l’organisation, et il a Ă©tĂ© convenu que cette opĂ©ration sera dĂ©calĂ©e d’un bon mois. C’est tout juste il y a 2 semaines que l’on a dĂ©couvert les dates officielles des French Days en 2020. Cela devrait par ailleurs dĂ©caler les soldes d’un bon mois (au minimum).

Si la date des soldes n’a pas encore Ă©tĂ© fixĂ©e, les premières annonces tendent Ă les dĂ©caler fin juillet, et courant aoĂ»t. Cela veut aussi dire que les French Days sur Amazon sera le seul Ă©vĂ©nement qui aura lieu avant (les vacances) cet Ă©tĂ©. Autrement dit, si vous voulez faire des affaires pour prĂ©parer votre Ă©tĂ© Ă prix cassĂ©, c’est le moment ou jamais d’en profiter. Et les marchands sont très gĂ©nĂ©reux, puisque leurs remises montent jusqu’Ă -80% durant cette pĂ©riode.

Des ventes express Ă prix mini

Certes, les soldes sont la seule opĂ©ration de l’annĂ©e oĂą les marchands peuvent vendre leur inventaire Ă perte. Cela dit, les French Days sur Amazon sont plus premium et ils impliquent les produits les plus tendances de l’annĂ©e 2020. Vous pouvez donc très facilement voir des offres flash entre -30% et -50% sur des rĂ©fĂ©rences qui sont sorties en 2018, 2019 et mĂŞme aussi en 2020.

Si vous voulez acheter pendant les French Days, sachez qu’Amazon propose toujours son droit de rĂ©tractation pendant les 30 premiers jours suivants la livraison. Cela signifie que vous pouvez changer d’avis durant toute cette pĂ©riode et rendre votre achat. Le site e-commerce s’engage alors Ă vous rembourser – sous condition que le produit reviennent comme neuf. Les autres cyber-commerçants avancent une pĂ©riode de 14 jours de remboursement, ce qui est le minimum lĂ©gal.

Pour ceux qui se sont levĂ©s ce jeudi matin pour trouver de bons deals pour ces French Days 2020, Amazon nous a rĂ©servĂ© quelques belles surprises : il y a de nouvelles offres qui sont disponibles ce matin. Cela dit, les stocks sont toujours très restreints. Et le vrai dĂ©fi de cette opĂ©ration, c’est surtout de rĂ©ussir Ă saisir les promotions avant les autres, avant qu’elles arrivent Ă bout de leur stock…

