French Days : quelles offres choc dispo samedi matin ? 🔥

Ce samedi des French Days signe la deuxième journée de cette opération de grande ampleur. Depuis quelques heures, on retrouve de très belles ventes flash chez la plupart des grands cyber-marchands : Cdiscount, Fnac Darty, Amazon mais aussi Rue du Commerce et Boulanger proposent des remises qui veulent rivaliser avec celles du Black Friday.

Voici les participants aux French Days 2019 :

Chaque annĂ©e, ce sont toujours plus de nouveaux participants qui viennent rejoindre les French Days. Pour cette Ă©dition qui se dĂ©roule du 27 septembre au 1er octobre, ce sont au total 200 e-commerçants qui proposent des rĂ©ductions sur leur gamme de produits. Cela reprĂ©sente des dizaines de milliers de bons plans, qu’il faut ensuite savoir filtrer minutieusement. Nous vous avons prĂ©-mâchĂ© le travail avec une sĂ©lection des bonnes affaires des French Days pour ce samedi.

Top deals flash pour ces French Days

Si vous prenez le temps de regarder chacune des promotions de ces French Days sur chacune des plateformes marchandes, il vous faudra des heures. Si vous ne savez pas vraiment ce que vous recherchez, nous vous avons fait une liste avec les meilleurs bons plans du jour. Mais attention, la plupart sont très limitĂ©s par le stock disponible, du fait qu’il s’agisse de produits très populaires et haut de gamme.

French Days 2019 : offres flash en direct

Xbox One S 1 To + 2 manettes + 14J Xbox Live Gold + 30J Game Pass + FIFA 20 à 249€ au lieu de 349€ (-28%)

PS4 Slim 1To Noire + FIFA 20 Jeu PS4 + PS Plus Voucher 14J à 249€ au lieu de 349€ (-14%) 🔥

Xbox One S All Digital 1 To + 5 jeux dont FIFA 20 à 154€ au lieu de 279€ (-44%)

Dernière mise à jour : samedi 28 septembre, 8h35

Ci-dessus, vous avez donc une première liste des meilleures ventes flash du moment. Cela concerne principalement des grandes marques comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Sony ou encore le gĂ©ant amĂ©ricain Microsoft, et le plus apprĂ©ciable pour ce samedi des French Days, c’est que cela touche aussi les produits de dernière gĂ©nĂ©ration.

Vous pouvez ainsi par exemple obtenir plus de 20% de rĂ©duction sur les derniers AirPods 2 de la marque Ă la pomme, plus de 40% de remise sur le dernier Galaxy S10e de Samsung sur le site Cdiscount, ou encore 35% de rĂ©duction sur une tablette hybride Surface Pro de Microsoft. Ces French Days ont vraiment poussĂ© les marchands Ă faire des rĂ©ductions plus belles que d’habitude, mieux que lors des soldes en hiver et en Ă©tĂ©.

A ce sujet, les French Days couvrent comme pendant les soldes la majoritĂ© des thĂ©matiques que l’on retrouve sur les plateformes marchandes : cela va de l’Ă©lectronique (Ă©videmment) Ă la cuisine en passant par la mode, les jeux vidĂ©os ou encore le jardinage. Il y en a vraiment pour tout le monde, vous aurez donc largement de quoi trouver votre bonheur dans ces offres.

Et mĂŞme si vous n’avez pas encore d’idĂ©e d’achat pour ce samedi des French Days, vous pouvez toujours passer un coup d’oeil rapide sur les grandes plateformes comme Cdiscount, Amazon ou Fnac qui trustent une très large partie de toutes les offres pour ce week-end. Cela vous assure simplement de ne pas regretter ĂŞtre passĂ© Ă cĂ´tĂ© d’une offre trop cruciale.

Pour voir les promotions Cdiscount, c’est ici :

Voir les promotions

Déjà les premières ruptures de stock apparaissent

En moins d’une journĂ©e, les premières ruptures de stock sont apparues. Il est Ă©vident que plus on avancera dans les French Days, moins les articles populaires seront disponibles. Les marchands coupent leur marge, et il est donc logique que le nombre de pièces en promotion est restreint. MĂŞme ce samedi, si vous voulez absolument un produit en promotion, il faudra se dĂ©pĂŞcher pour en avoir.

En gĂ©nĂ©ral, les pĂ©riodes de promotions obligent les clients Ă se dĂ©pĂŞcher – quitte Ă ce que certains le regrettent par la suite. Mais heureusement, sur internet, les marchands sont obligĂ©s de proposer Ă leur clients un droit de se rĂ©tracter de 15 jours au minimum. Vous pouvez donc tout au long de cette pĂ©riode changer d’avis et renvoyer vos articles gratuitement. C’est Ă©galement possible lors de ces French Days, mĂŞme si vous achetez Ă prix plus faible.

Alors que l’offre sur le Samsung Galaxy S10e Ă 459€ au lieu de 759€ est toujours valable, elle ne devrait plus rester très longtemps ce samedi des French Days sur Cdiscount. En effet, obtenir une telle rĂ©duction sur un produit aussi excellent (selon nous, le meilleur rapport qualitĂ© prix pour un smartphone Android) est exceptionnel. C’est pareil pour le PC hybride Microsoft Surface Pro, ou encore pour les AirPods 2 qui constituent notre Top 3 prĂ©fĂ©rĂ© pour ce samedi.

Une opération qui gagne en intensité

Édition après Ă©dition, les French Days gagnent en ampleur, et le public français apprĂ©cie. C’est aussi pour cette raison que cette annĂ©e, cette opĂ©ration s’Ă©tale sur 5 jours. Pour rappel, lors de la première Ă©dition des French Days il y a maintenant plus de deux ans, c’Ă©taient plus de 43 millions de français qui se sont ruĂ©s sur les sites des participants.

Alors que le nombre de participants a augmentĂ© de manière sensible sur les dernières Ă©ditions (pour atteindre 200 sur cette Ă©dition), les French Days deviennent plus fortes que jamais. Il n’en reste pas moins que les rĂ©ductions les meilleures sont rares, et que beaucoup de remises concernent des produits qui sont un peu moins populaires. C’est pourquoi nous vous avons filtrĂ© les plus belles marques pour ce samedi des French Days plus haut. Cette liste est mise Ă jour tout au long de la journĂ©e de ce samedi, n’hĂ©sitez pas Ă revenir de temps en temps.

Si officiellement Amazon ne fait pas partie de ces French Days (car il n’est pas français…), le marchand amĂ©ricain n’a toutefois pas hĂ©sitĂ© Ă offrir un grand nombre de remises en guise de pied de nez. En tant que numĂ©ro 1 du marchĂ© français sur le e-commerce, il se devait s’apporter une rĂ©ponse forte et ferme, et c’est ce qu’il fait encore ce samedi pour les French Days. Cela devrait ensuite continuer jusqu’Ă mardi, dernier jour de cette opĂ©ration Made in France.

Pour découvrir les French Days sur le site Cdiscount :

Voir les promotions