Vous aimez les comédies qui rassemblent une bande de potes jeunes adultes ? Après Friends et How I Met Your Mother, découvrez Friends from College, la nouvelle série Netflix.

Friends from College, une réussite assurée ?

On pointe souvent du doigt les films et les séries qui se laissent aller à des reboots. Cette solution de facilité permet souvent de surfer sur un ancien succès. Netflix applique avec Friends from College une petite variante. Le service de streaming vidéo propose ainsi un show qui s’inscrit clairement dans un certain héritage de Friends ou encore How I Met Your Mother.

Pour autant, s’agit-il d’un succès assuré ? Si on en croit les premières critiques on peut en douter. Mais, la série s’appuie sur des ressorts faciles. Les sorties entre groupes d’amis, l’ambiance « ma famille c’est mes amis », parlent à un public qui rêve souvent de pouvoir avoir les mêmes discussions et ambiances au coin du bar. Friends from College va aussi plus loin que ses inspirations d’entrée de jeu. En lançant une relation extra-conjugale entre ses personnages, la série devrait, à terme, tenter de se placer entre sitcom et drama.

Le retour de Robin

Le parallèle avec How I Met Your Mother est encore plus évident avec la présence de l’actrice canadienne Cobie Smulders, connue pour son rôle de Robin Scherbatsky. Elle incarne cette fois Lisa, une jeune femme qui n’a aucune idée que son époux Ethan la trompe avec une de ses meilleures amies. Au reste du casting, on retrouve notamment Keegan-Michael Key, Annie Parisse, Nat Faxon, Fred Savage ou encore Jae Suh Park. Un casting il est vrai un peu important que ce à quoi on est habitués pour ce genre de séries. Six acteurs principaux, cela peut vite devenir beaucoup !

Vous doutez ? Découvrez la bande-annonce ci-dessous avant de vous lancer dans un court marathon de binge-watching. La série est composée de 8 épisodes de 30 minutes, tous disponibles depuis le 14 juillet dernier sur Netflix.