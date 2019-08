(Fuite) La future GoPro Hero 8 et ses caractéristiques dévoilées

Alors que le chinois DJI fait des incursions de plus en plus insistantes sur le marché de la photographie, et notamment des dispositifs mobiles comme sa ligne Osmo ou sa dernière caméra d’action DJI Osmo Action, GoPro tente de ne pas se faire oublier en renouvelant régulièrement ses gammes.

GoPro est devenu un nom synonyme de caméras d’action et, historiquement, chaque année, l’entreprise lance une nouvelle gamme de produits en septembre. La GoPro Hero 6 Black est arrivée fin septembre 2017, tandis que la GoPro Hero 7 Black (avec ses déclinaisons plus économiques, Hero 7 Silver et Hero 7 White) ont débarqué exactement un an plus tard.

Il n’est donc pas surprenant que les rumeurs et les fuites de la prochaine génération de GoPros aient commencé à émerger des internets : le site d’actualités photographiques Photo Rumors a mis au jour des images de ce qui semble être une GoPro Hero 8. Bien que les images qui ont fuité ne soient pas particulièrement nettes, un chiffre 8 gris sur le côté de l’une d’entre elles indique qu’il pourrait s’agir de la prochaine génération de caméras GoPro. Les photos indiquent également que GoPro a redessiné le Hero 8 afin de pouvoir y adapter de nouveaux accessoires optionnels, incluant un microphone, un écran externe et une lampe LED.

La refonte est de toute façon dans l’air. En mai dernier, Nick Woodman, PDG de GoPro, avait révélé que l’entreprise cherchait à rafraîchir l’ensemble de la gamme à tous les niveaux de prix. Cela pourrait aussi impliquer que nous verrons non seulement un GoPro Hero 8 Black radicalement révisé, mais peut-être aussi un Hero 8 Silver et un Hero 8 White.

GoPro Hero 8 : des vidéos encore plus fluides ?

La prochaine gamme GoPro Hero 8 conservera les capacités de tournage vidéo 4K de ses prédécesseurs, mais des rumeurs suggèrent qu’elle doublera la mise, avec la Hero 8 Black potentiellement capable d’enregistrer jusqu’à 120 images/seconde à 4K (contre 60 images/seconde pour la Hero 7 Black), et les vidéos Full HD 1080p pourraient être tournées à 480 images/seconde.

Il est également prévu que la huitième génération de caméra d’action intégrerait un tout nouveau processeur GP2. Si c’est le cas, nous devrions voir une nette amélioration des performances par rapport à la déjà excellente GoPro Hero 7 Black. Le nouveau processeur pourrait potentiellement améliorer les performances de la caméra en basse lumière et rendre la fonction de stabilisation d’image HyperSmooth encore plus soyeuse.

Une vue à 360 degrés

En discutant des résultats du premier trimestre 2019 de la société en mai, Nick Woodward avait également mentionné que la marque prévoyait d’annoncer une caméra sphérique de nouvelle génération au quatrième trimestre de 2019. Si c’est vrai, ce sera probablement le successeur du GoPro Fusion qui a été lancé à la mi-2018.

Nous n’avons pas eu de nouvelles de ce que sera la Fusion 2, mais l’original est capable de tourner des vidéos en résolution 5.2K jusqu’à 30 images par seconde. Cependant, la fonction de « surcapture » de l’appareil photo actuel – qui convertit les images à 360 degrés en vidéos panoramiques ordinaires – prend beaucoup de temps, ce qui signifie qu’il s’agit d’un produit qui convient peut-être mieux aux professionnels.

Tout cela n’est que spéculation, bien sûr, mais si GoPro s’en tient à sa routine habituelle, nous aurons probablement droit à une annonce officielle pour les caméras d’action de la huitième génération (et peut-être même la Fusion 2) dans le mois prochain.