Fujifilm présente son imprimante Instax SHARE SP-3 au format carré

Après les imprimantes portables Instax SP-1 et Instax SP-2, Fujifilm renouvelle l’exercice avec une Instax Share SP-3 en conservant le format compact, mais en optant cette fois pour un nouveau format instantané carré. De quoi ravir les fans de photos pour imprimer leurs clichés n’importe où !

Avec la Fujifilm Instax SP-3, l’imprimante nomade de la marque passe au format carré et affichera désormais des photos aux mensurations suivantes : 62 x 62 mm sur du papier de 86 x 72 mm, il ne vous aura pas échappé qu’il s’agit du format Instax Square, rappelant les fameux Polaroid avec un ratio carré. La marque effectue donc un changement majeur, car jusqu’à présent les modèles précédents utilisaient le format Instax mini, à savoir des images de 61 x 46 mm sur du papier de 54 x 86 mm.

L’imprimante nomade Fujifilm Instax SP-3 propose enfin le format Instax Square

Les amateurs de photos, les fans d’Instagram, les adeptes de selfies seront ravis d’emporter avec eux cette imprimante permettant d’imprimer à la volée les photos de son smartphone ou des réseaux sociaux en un instant. La Fujifilm Instax SP-3 est capable d’imprimer jusqu’à 160 clichés sur sa batterie, les photographies seront transmises du smartphone vers l’imprimante nomade, via la connexion sans fil Bluetooth. Il faut compter environ 13 secondes entre chaque tirage.

Concernant la qualité des photographies proposée par l’imprimante Fujifilm Instax SP-3, la définition des clichés imprimés est de 800 x 800 points et la résolution sera de 318 points par pouce. Petite nouveauté sympathique, il sera possible d’associer jusqu’à 9 photos pour effectuer une même impression grâce à la fonction Pêle-mêle, cela signifie que l’impression de votre photo pourra se faire en 9 parties, comme un puzzle ! De plus, il sera possible d’ajouter du texte sur les images avant l’impression, via l’application mobile dédiée.

La Fujifilm Instax Share SP-3 sera commercialisée à partir du 17 novembre en France à 199 euros. L’Instax SP-3 sera disponible en deux coloris : blanc ou en noir. Juste à titre d’information, un pack de 10 photos est vendu autour de 10 € ou 12 €.