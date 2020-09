Fundo : cette app de Google permet d’organiser des événements payants en ligne

L’idée a germé en 2018 mais elle ne s’est concrétisée que récemment. Area 120, l’incubateur de startups de Google, vient de lancer Fundo, une application qui permet aux créateurs de contenus d’organiser des événements payants en ligne. Ils disposent d’une liberté totale dans le choix du prix de ces rendez-vous, y compris de les rendre gratuits.

La billeterie et la diffusion en direct se font entièrement sur Fundo, ce qui permet de centraliser l’ensemble de ces opérations. Pour éviter l’arrivée de trolls ou de fauteurs de troubles, seules les personnes munies d’une réservation peuvent accéder à ces rassemblements. Dans un billet de blog, John Gregg, qui s’occupe de ce projet, a apporté quelques précisions :

Fundo est une plateforme d’événements et d’expériences virtuelles, conçue et construite pour les créateurs. Avec Fundo, tout est en direct et interactif, utilisant le chat vidéo en face à face pour permettre des rencontres plus personnelles. Et tout se passe à l’aide de votre ordinateur ou de votre téléphone, dans le confort de la maison ou en déplacement. Fundo offre également aux créateurs de nouvelles options de monétisation pour soutenir leur travail.