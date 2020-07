Malgré la crise, les influenceurs restent importants dans les stratégies marketing

Une augmentation de 37 % sur Instagram et Facebook, plus 36 % sur Pinterest. Les taux d’engagement des publications d’influenceurs sont en hausse depuis le début de la pandémie de Covid-19, selon une étude réalisée par l’agence de webmarketing, Influence Digital. Est-ce à dire qu’ils ne seraient pas touchés par la crise ?

Pas tout à fait si l’on en croit l’analyse de la plateforme Linqia réalisée auprès d’une centaine de dirigeants du marketing américains. Ainsi, 67 % des répondants affirment avoir diminué leur budget marketing global au cours du second trimestre 2020. Mais seulement 41 % d’entre eux ont réduit leurs dépenses vis-à vis des influenceurs.

Les influenceurs sont recherchés pour le redémarrage du tourisme

Les responsables estiment d’ailleurs à 71 % que les influenceurs pourraient avoir un impact positif pour leur marque dans cette période délicate. La relation particulière que certains parviennent à nouer avec leur communauté représente un atout considérable.

Ces derniers pourraient donc aider à transmettre le message d’une marque à leurs followers ou les sensibiliser sur un sujet précis. D’ailleurs, pour 63 % des répondants, ils devraient venir exprimer leur talent sur des médias traditionnels hors des réseaux sociaux.

Le tourisme est un secteur où les influenceurs auront une importance particulièrement cruciale. Tandis que les consommateurs restent très craintifs quant aux risques sanitaires, les comptes spécialisées dans les visites touristiques seront scrutés à la loupe. Ils seront parmi les premiers à se rendre sur place lors des réouvertures et donneront donc le ton.

Interrogée par le site TravelDailyNews, Johanna Bonhill-Smith, analyste des voyages et du tourisme chez GlobalData, confirme leur intérêt : « Au milieu de la pandémie, les habitudes des consommateurs ont changé et l’importance d’avoir une présence efficace sur les réseaux sociaux a été accrue. Les organisations de gestion des destinations (OGD) devraient s’engager avec les influenceurs et opérer sur des plateformes multicanaux pour assurer une position plus solide pour la réouverture. »