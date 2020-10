F(x)tec dévoile le premier smartphone qui fonctionne avec 3 systèmes d’exploitation

Lorsque vous achetez un smartphone, vous n’avez pas tellement le choix dans l’OS. Il faut faire des concessions. Par exemple, vous n’aurez pas un système d’exploitation de type bureautique si vous utilisez Android, et à l’inverse, vous n’aurez pas accès aux applications et à l’intuitivité d’Android si vous optez pour Linux. C’est pourquoi, la société F(x)tec a eu l’idée de mettre à jour son smartphone Pro1 en présentant le Pro1-X. Ce dernier permet de switcher d’un OS à un autre.

De ce fait, vous pouvez utiliser Android, aussi bien que Linux, ou encore Ubuntu Touch, comme vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Par la même occasion, F(x)tec est fier de présenter le premier smartphone livré avec LineageOS, une version plus « pure » d’Android, qui propose notamment plus de contrôle sur les applications, et sur la vie privée. F(x)tec a travaillé avec le média américain XDA Developers pour mener à bien ce projet.

Des caractéristiques quelque peu décevantes.

Si vous connaissez le Pro1, le Pro1-X ne devrait pas vous dépayser. Comme le Pro1, le point fort de cette nouvelle version reste indéniablement le clavier coulissant. Pour les plus nostalgiques des heures de gloire de BlackBerry, ce smartphone est fait pour vous. Sans se focaliser sur son clavier, le Pro1-X embarque une Snapdragon 835, un écran AMOLED courbé de 5,99 pouces pour une résolution de 1080p. Cet écran dispose de la protection Gorilla Glass 3.

En termes de performances, le Pro1-X intègre 8 Go de RAM, ainsi que 256 Go de stockage avec la possibilité d’en ajouter. Côté autonomie, ce smartphone part sur une petite batterie de 3 200 mAh. En ce qui concerne la photo, le Pro1-X ne va pas aller concurrencer le Pixel 5, puisqu’il propose seulement deux caméras arrière de 12 Mpx, et une seule à l’avant de 8 Mpx. Ce qui est largement suffisant pour passer un appel vidéo.

Pour le moment, le Pro1-X n’en est qu’au stade du financement. F(x)tec a d’or et déjà ouvert une campagne sur Indiegogo que pouvez soutenir dès maintenant. Selon cette campagne, le Pro1-X devrait être livré à partir du mois de mars 2021. Si l’objectif est atteint, évidemment.