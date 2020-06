Galaxy Fold Lite : un smartphone pliable à moins de 800 euros ?

Bien que Samsung ait déjà présenté un smartphone pliable, le Galaxy Z Flip, en début d’année, les rumeurs évoquent la possibilité que le géant coréen dévoile deux autres appareils à écran pliable au mois d’aout, lors de son prochain événement unpacked : le Galaxy Fold 2 ainsi qu’un modèle abordable appelé Galaxy Fold Lite.

Mais il y a quelques jours, le site Sammobile a publié un article dans lequel il cite des sources coréennes qui indiquent que finalement, Samsung envisagerait de ne lancer le Galaxy Fold Lite qu’en 2021 (bien qu’un lancement au mois d’août aurait bien été prévu). Et l’information la plus intéressante est que ce Galaxy Fold Lite pourrait coûter vraiment moins cher que les autres modèles qui sont actuellement disponibles sur le marché. En effet, Samsung prévoirait de vendre le Galaxy Fold Lite à 1 million de won n Corée du Sud, ce qui équivaut actuellement à 740 euros.

Enfin, un smartphone pliable à un prix « abordable » ?

Pour que Samsung puisse vendre un smartphone pliable à ce prix, il devra certainement utiliser des composants abordables et alléger la fiche technique. Par exemple, on pourrait s’attendre à ce que le Fold Lite n’utilise pas un processeur haut de gamme, qu’il y ait moins de mémoire et des combinaisons de caméras plus modestes, par rapport à ce que l’on trouve sur le Galaxy Fold ou sur le Galaxy Fold 2. De plus, Samsung pourrait ne pas équiper le Galaxy Fold Lite d’un écran extérieur (sur le Galaxy Fold, cet écran permet d’utiliser l’appareil même lorsque celui-ci est fermé).

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont à considérer avec prudence, étant donné qu’elles ne proviennent pas d’une source officielle. En tout cas, ce qui est certain, c’est que malgré le succès mitigé du Galaxy Fold en 2019, Samsung n’a pas l’intention d’abandonner les smartphones pliables. D’ailleurs, une rumeur indique que le géant coréen travaillerait actuellement avec Corning, spécialiste des verres pour les smartphones, afin de pouvoir commercialiser des smartphones pliables plus abordables. Mais pour le moment, cette info n’a pas, non plus, été confirmée.