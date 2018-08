Galaxy Note 9 : Samsung mise sur l’autonomie, les performances et le nouveau S Pen

Avec le Galaxy Note 9, Samsung mise sur l’autonomie (avec une batterie de 4 000 mAh), les performances et la mémoire. Il a également réinventé le S-Pen, qui peut désormais être utilisé comme une télécommande Bluetooth.

Après les ventes un peu décevantes du S9, Samsung se tourne vers le Note 9, son nouveau smartphone XXL, pour contrer Apple dans le segment haut de gamme.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le géant coréen a mis le paquet

Tout d’abord, pour l’autonomie, Samsung a inclus une (énorme) batterie de 4 000 mAh. Il s’agit d’une nette évolution par rapport à celle de 3 300 mAh du Galaxy Note 8. Si Samsung ne donne pas d’indication précise sur cette autonomie, il affirme que la charge du Note 9 peut tenir toute une journée et offre « 21% plus de puissance que les 3 300mAh du Galaxy Note 8 ».

Et bien entendu, après le fiasco du Note 7, le constructeur coréen a tenu à préciser qu’il s’agit de la batterie la plus fiable de sa gamme. « C’est parce que sa puissance et ses performances s’appuient sur le contrôle de sécurité de la batterie à 8 points de Samsung, le plus rigoureux de l’industrie », explique le constructeur.

Et malgré cette batterie plus grande, le Note 9 est un peu plus léger que son prédécesseur.

Mais la batterie n’est qu’un exemple qui illustre la vision de Samsung avec ce Note 9 : un smartphone qui ne vous lâche pas, qui ne vous ralentit pas et qui ne manquera pas de mémoire.

Ainsi, sous le capot, vous avez le choix entre un modèle avec 6 Go de RAM + 128 Go de mémoire interne, et un modèle avec 8 Go de RAM + 512 Go de mémoire interne.

D’après The Verge, le Note 9 est équipé du même processeur que le S9, un Qualcomm Snapdragnon 845 (cela peut cependant varier selon les régions). Néanmoins, Samsung aurait apporté de nouvelles optimisations. Et surtout, le constructeur a aussi amélioré le système de refroidissement de l’appareil.

Bien entendu, avec de telles performances, Samsung espère attirer les gamers. Selon ses explications, le Note 9 dispose d’une IA d’ajustement de performances qui permet d’avoir un FPS 40 % plus stable.

« Cela permet au smartphone de fournir des images plus fluides et une expérience plus agréable avec des jeux tels que « Fortnite » », écrit le constructeur.

Un S-Pen totalement réimaginé !

Que serait un Galaxy Note sans le fameux S-Pen ? Sur le Note 9, Samsung a totalement réimaginé ce stylet qui est désormais doté d’une connexion Bluetooth.

En substance, le S-Pen ne sert plus seulement à dessiner ou à prendre des notes mais aussi à télécommander l’appareil, par exemple pour mettre une vidéo sur pause, contrôler une présentation ou bien prendre un selfie.

Ecran et caméra

Côté design, le Note 9 ne diffère pas trop des précédents hauts de gamme de Samsung. Et ses dimensions sont à peu près semblables à celles du Note 8. Cependant, l’écran (Quad HD+) est un peu plus grand, avec une diagonale de 6,4 pouces.

Côté caméra, on a une configuration à peu près similaire à celle du S9 Plus, avec les deux capteurs 12 MP. Cependant, Samsung a optimisé la partie logicielle à l’aide de l’IA.

Ci-dessous, une infographie comparant le Note 9 avec son prédécesseur, publiée par Samsung.