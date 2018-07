Le Samsung Galaxy S9 ne se vend pas

Samsung arrive au terme de son exercice financier sur le premier trimestre 2018. Les résultat sont excellents et de nouveaux records ont été fixés. En revanche, les ventes du Galaxy S9 déçoivent.

C’est l’heure du bilan (trimestriel) pour Samsung. Malgré les ventes décevantes de son Galaxy S9, le géant coréen doit-il se réjouir de son année 2018 ? Absolument !

Des revenus records en 2018

Tout semble aller pour le mieux pour Samsung qui, pour l’exercice financier du premier trimestre 2018, affiche un profit de 11,33 milliards de dollars. Un succès financier qui s’inscrit dans la ligne directrice fixée plus tôt dans l’année. Néanmoins, ce succès n’est pas parfait et le Galaxy S9 est pointé du doigt.

Le Galaxy S9 se vend (trop) lentement

En effet, à l’issue de son premier trimestre 2018, le conseil d’administration et les actionnaires de Samsung déplorent les performances commerciales du Galaxy S9. Jugées décevantes, les ventes du dernier flagship de la marque coréenne n’atteignent pas un rythme de croissance satisfaisant. D’après plusieurs analystes, le relatif échec commercial du Galaxy S9 est comparable à celui du Galaxy S3 sorti en 2012. Un échec commercial toutefois à pondérer quand on sait qu’il s’est écoulé 31 millions d’exemplaires du Galaxy S9 en 2018. Une nouvelle qui pourrait être synonyme d’une baisse de prix dans les mois qui viennent.

Autre point négatif pour Samsung, la baisse du prix de vente des écrans LCD et la faible demande du marché pour les écrans OLED. Alors que la technologie LCD s’apprête à céder sa place à l’OLED, encore peu de smartphones sont équipés en écrans OLED. L’exemple le plus notable reste celui de l’iPhone X et son prix exorbitant au lancement. Néanmoins, des analystes (les mêmes qu’au-dessus) prévoient une hausse de la demande en écran OLED dans les prochains mois. Nous on y croit.

L’avenir sera OLED ou ne sera pas

En effet, tout porte à croire que la technologie OLED va envahir nos smartphones dans les prochaines années. En outre, Apple, qui est sur le point de lancer deux nouveaux modèles de smartphones à la rentrée, devrait continuer de jouer son rôle d’early adopter de la technologie OLED. De même, grâce à la Coupe du Monde 2018, les ventes de téléviseurs ont grimpé en flèche tandis que la demande pour les composants informatiques tels que les disques durs à mémoire flash et les barrettes de RAM n’est pas près de s’éteindre. L’avenir semble donc radieux pour Samsung.

Source