Galaxy S20 FE : Samsung ouvre la précommande avec une offre exclusive

Samsung vient d’officialiser un cinquième nom dans la famille des Galaxy S20. Le tout dernier Galaxy S20 Fan Edition, ou S20 FE, ajoute une nouvelle palette de 6 coloris, une fiche technique relativement préservée et le tout pour un prix très attractif. Présenté lors d’une rapide conférence Unpacked, le 23 septembre, il est depuis disponible en précommande.

La boutique officielle de la marque coréenne compte promouvoir son nouveau produit star de la nouvelle gamme avec une offre exclusive. Samsung propose en effet son tout nouveau bracelet connecté Galaxy Fit 2 gratuitement avec le Galaxy S20 FE pour tous les clients qui l’auront précommandé sur le site de Samsung. D’une valeur de 59 euros, il vient d’être présenté au même moment que le nouveau téléphone de la marque premium.

Au lieu des 909 € que valaient initialement le Galaxy S20, Samsung tire les prix vers les bas pour son nouveau S20 Fan Edition qui débute à seulement 659 € dans une version 128 Go. C’est le moment de profiter d’un smartphone haut de gamme bien moins cher que son grand frère, sorti en février dernier. Mais détrompez-vous, les performances techniques sont préservées et le smartphone débarque avec de nouveaux coloris exclusifs.

Pourquoi précommander un Galaxy S20 FE ?

Samsung débute la commercialisation du Galaxy S20 FE le 2 octobre prochain. En attendant, il est possible de le précommander et ainsi accéder à l’un des meilleurs smartphones sur le marché. Voici pourquoi précommander le dernier Galaxy S20 FE :

Il est moins onéreux, compatible 5G et avec un processeur Snapdragon. Oui oui, Samsung propose bien une alternative à l’Exynos 990 en proposant d’intégrer le Snapdragon 865 à l’intérieur du Galaxy S20 FE 5G. Ses prix dans cette version débutent à 729 €, loin des 909 euros du S20 classique, non compatible 5G et sans processeur Qualcomm.

Il possède l’un des meilleurs écrans du marché. Sa dalle de 6,5″ en résolution Full HD+ possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour donner un ordre d’idée, même le dernier Galaxy Note 20 se limite à 60 Hz.

Il est disponible avec davantage de coloris et un traitement mat plus qualitatif à notre goût. Fini les traces de doigt et la sensation d’un produit qui peut glisser à tout moment de notre main. Samsung s’inspire de son Note 20 sur ce Galaxy S20 FE, tout en ajoutant davantage de couleurs pour tous les goûts.

Une offre exclusive sur la boutique Samsung 🔥

Précommander le Galaxy S20 FE sur la boutique officielle de Samsung permet d’accéder à une offre spéciale. En cadeau, les clients recevront le tout dernier bracelet connecté de Samsung, à savoir la Galaxy Fit 2, sortie au même moment que les précommandes du Galaxy S20 FE. La marque offre ainsi un objet connecté d’une valeur de 59 € en guise de remerciement. Les clients déjà propriétaires de produits Samsung peuvent aussi en profiter pour renvoyer leur ancien smartphone et ainsi profiter d’une remise jusqu’à 100 €. L’occasion de précommander le Samsung Galaxy S20 FE moins cher, à 559 €.

Pour aller encore plus loin, Samsung propose des services gratuits, à l’image de 4 mois offerts du compte YouTube Premium qui permet d’accéder à la plateforme sans les pubs. Les clients seront aussi chouchouté avec 6 mois d’abonnement offerts à Spotify Premium, une belle économie.

Un S20 moins cher mais tout aussi performant

Samsung avait présenté son Galaxy S20 en début d’année, avant de lancer la nouvelle gamme de Note 20 pour la fin d’année. Mais la marque nous le confirmait en conférence de presse : pour les fêtes de fin d’année, c’est bien sur le Galaxy S20 FE que le constructeur porte toute son attention et attend miser. Il faut dire que sa fiche technique est presque totalement préservée. Seuls petits changements : le capteur photo principal de 64 MP est délaissé pour un capteur de 12 MP (qui peut en revanche être plus performant de nuit). En second lieu, l’écran n’est pas incurvé et disponible uniquement avec une dalle plate.

Pour le reste, le Galaxy S20 FE – pourtant moins cher de 250 euros – propose le même processeur haut de gamme Exynos 990 ainsi qu’un exclusif Snapdragon 865 en Europe, seulement pour la version 5G. Le smartphone débute avec une mémoire interne de 128 Go mais peut aussi intégrer 256 Go. La mémoire vive est toujours de 6 ou 8 Go. Il possède toujours 3 capteurs photo à l’arrière et un capteur frontal de 32 MP à l’avant. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge ultra-rapide de 25 W ainsi que la recharge sans fil (15 W) et inversée.

