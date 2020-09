Le Galaxy S20 FE est officiel : moins cher, 5G, Snapdragon 865, 120 Hz et six coloris au choix

Le haut de gamme de Samsung se caractérise par deux familles de produits : les Galaxy S et les Galaxy Note. De plus en plus proches, ces deux gammes sont aussi de plus en plus chères. Pour les fêtes de fin d’année, Samsung en a profité pour officialiser un tout nouveau produit plus accessible : le Galaxy S20 FE.

FE pour « Fan Edition », cette nouvelle déclinaison du Galaxy S20 est peut-être bien la meilleure de chez Samsung. Bien sûr, elle a dû faire des concessions pour pouvoir afficher un prix près de 250 € moins cher que le S20 classique. Mais sa puissance est préservée et une version 5G introduit le processeur Snapdragon 865 en Europe, alors que les clients de Galaxy S20 ou Note 20 sur le Vieux Continent devaient se restreindre à des smartphones équipés de processeurs Exynos moins puissants et plus énergivores.

Un haut de gamme bien moins cher et tout aussi bien équipé

Pour faire simple, Samsung a retiré l’écran incurvé et le capteur photo de 64 MP de son Galaxy S20 FE pour abaisser son prix. Une fois ces équipements laissés de côté, nous avons en main un appareil tout aussi qualitatif et aussi bien équipé. À l’arrière, il s’inspire des Note 20 avec une coque mate pour une prise en main qui ne laisse pas de traces de doigt et qui ne glisse pas.

Six coloris sont proposés sur le Galaxy S20 FE, ce qui le différencie du reste de la gamme. D’ailleurs, certains sont exclusifs, à l’image du blanc (jamais aperçu sur le S20) ainsi que de l’orange/pêche, tout nouveau et à la fois discret et flashy. Le module d’appareil photo est le même que sur le S20, bien que légèrement plus grand.

Pour l’écran, Samsung a fait un choix tout à fait valorisant. La dalle de 6,5 pouces du Galaxy S20 FE propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un équipement qui n’est même pas disponible sur le tout nouveau Note 20, pourtant disponible à partir de 959 €. La résolution en Full HD+ vient parfaire l’affichage et le smartphone offre ainsi l’un des meilleurs écrans du marché. D’ailleurs, il loge aussi un lecteur d’empreinte intégré.

La 5G moins cher, et avec un Snapdragon 865

La presse ne s’arrête pas de le faire remonter : les nouveaux appareils haut de gamme de chez Samsung sont meilleurs dans leur version américaine que dans leur version européenne, par le fait que le constructeur limite ses clients du Vieux Continent à intégrer un processeur Exynos. Les puces de chez Qualcomm, baptisées Snapdragon, sont bien plus performantes et moins énergivores. L’autonomie est ainsi supérieure et les produits sont plus rapides. Bonne nouvelle sur le S20 FE qui le différencie du reste des S20 : une version 5G est disponible et offre un Snapdragon 865 au lieu d’un Exynos 990.

Pour la batterie, d’ailleurs, Samsung intègre un module de 4500 mAh, plus grand que l’accumulateur du S20 de par le format réduit. L’autonomie devrait être supérieure dans le modèle 5G, jusqu’à ce que la nouvelle génération du réseau soit opérationnelle. Nous attendons de pouvoir tester le smartphone pour en connaître sa véritable autonomie. Pour la recharge, le Galaxy S20 FE est compatible avec le chargeur 25 W, ainsi qu’en recharge sans fil 15 W et recharge inversée.

Un Galaxy S20 FE moins cher

À la vente à partir du 2 octobre et actuellement en précommandes, Samsung commercialise quatre versions de son Galaxy S20 FE. Il y aura donc le choix entre un appareil 4G ou compatible 5G, mais aussi deux propositions de mémoire interne et mémoire vive : 128 Go + 6 Go de RAM ou 256 Go et 8 Go de RAM. Les prix ci-dessous :

Galaxy S20 FE 128 Go : 659 €

Galaxy S20 FE 128 Go 5G : 729 €

Galaxy S20 FE 256 Go : 759 €

Galaxy S20 FE 256 Go 5G : 829 €

En attendant le 2 octobre, Samsung propose une offre spéciale de précommande de son Galaxy S20 FE. Le modèle « Fan Edition » peut être réservé sur la boutique officielle et le constructeur offre une Galaxy Fit 2 pour l’occasion. Le nouveau bracelet connecté de Samsung a été présenté lors de la même conférence que le Galaxy S20 FE pour un prix de 59 €.

En plus de ce petit geste, Samsung a conclu des partenariats et l’achat d’un Galaxy S20 FE offre 4 mois de YouTube Premium et 6 mois de Spotify Premium. Plus que jamais, ce Samsung Galaxy S20 Fan Edition sera la star de la fin d’année, et viendra rendre plus accessible le haut de gamme avec une proposition tout à fait alléchante. Dans le temps, Samsung promet mettre à jour son smartphone sous trois mises à jour OS majeures, minimum.