Galaxy S20 Ultra : il faudrait débourser 1 500 euros pour la version avec 16 Go de RAM

En attendant la conférence Unpacked de Samsung, durant laquelle le géant coréen présentera les successeurs du Galaxy S10 et de ses variantes, les rumeurs sur ces nouveaux appareils continuent d’affluer sur la toile. L’une de celles-ci, qui circule depuis quelques jours, concerne les prix des prochains smartphones haut de gamme de Samsung.

Pour rappel, Samsung ne présenterait pas seulement le Galaxy S20 et le Galaxy S20+, mais aussi une variante « Ultra », qui devrait avoir la meilleure fiche technique possible.

Les prix « ultra » du Galaxy S20 ?

Si le Galaxy S20 Ultra sera probablement un monstre de puissance, on ne s’attend pas à ce que son prix soit abordable. Aujourd’hui, grâce à un article du média allemand Winfuture, qui est relayé GSMArena, on sait combien cet appareil pourrait coûter.

D’après cette source :

Un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage coûterait entre 1549 et 1559 euros

Un Samsung Galaxy S20 Ultra 5G avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait entre 1 349 et 1 359 euros

Un Samsung Galaxy S20+ 5G avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait entre 1 099 et 1 109 euros

Un Samsung Galaxy S20+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait entre 999 et 1 0009 euros

Un Samsung Galaxy S20 5G avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait entre 999 et 1 0009 euros

Un Samsung Galaxy S20 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait entre 899 et 909 euros

On notera que comme ces informations ne viennent pas de Samsung, celles-ci ne sont pas officielles et sont donc à prendre avec une certaine prudence. Fort heureusement, il ne faudra plus attendre longtemps avant d’avoir les informations officielles du constructeur, qui présente ses nouveaux appareils à San Francisco le 11 février.

Et en plus de cette nouvelle génération de smartphones Galaxy S, Samsung devrait également lever le voile sur un nouveau smartphone pliable : le Galaxy Z Flip. Normalement, il ne devrait pas s’agir d’un smartphone/tablette comme le Galaxy Fold, mais plutôt d’un smartphone à clapet et à écran pliable comme le Motorola Razr.

Cependant, Samsung plancherait déjà sur un troisième smartphone pliable, qui pourrait être le vrai successeur du Galaxy Fold, avec un écran XXL et la meilleure fiche technique possible.