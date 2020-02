Galaxy Z Flip : voici une vidéo du prochain smartphone pliable de Samsung

Étant donné le nombre de rumeurs qui ont circulé à ce sujet, on est aujourd’hui presque sûr que Samsung présentera un smartphone pliable le 11 février. Pour rappel, le constructeur a déjà annoncé qu’il tiendra une conférence à cette date. Comme chaque année, le constructeur utilisera cet événement « Unpacked » pour lever le voile sur ses nouveaux smartphones premium Galaxy S. Mais comme en 2019, Samsung pourrait aussi dévoiler un smartphone pliable.

D’après les rumeurs, il s’agirait du Galaxy Z Flip. Mais il ne s’agirait pas d’un smartphone pliable XXL comme le Galaxy Fold dévoilé en 2019, mais plutôt d’une version moderne du téléphone à clapet.

Et après les photos présumées d’un prototype et des rendus qui seraient officiels, une vidéo a récemment fuité sur la toile. Celle-ci a été publiée par le compte Twitter @BenGeskin, puis relayée par le site Engadget.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

Cette vidéo de moins de 20 secondes ne fait que corroborer certaines informations évoquées par d’autres sources non officielles, comme le design, le nombre de caméras, ainsi que la présence d’un petit écran sur le dos qui affiche certaines informations lorsque le smartphone est fermé. La vidéo ne permet aussi d’avoir une meilleure idée des dimensions de l’écran, qui devrait avoir une forme assez allongée.

La fiche technique que pourrait avoir le Galaxy Z Flip

Quelques informations sur les caractéristiques que le Galaxy Z Flip pourrait avoir ont déjà fuité sur la toile. Par exemple, le prochain smartphone pliable de Samsung utiliserait une puce Snapdragon 855 Plus, qui date de 2019. Cette puce serait accompagnée d’une mémoire RAM de 8 Go et d’un stockage interne de 256 Go.

En ce qui concerne l’écran, celui-ci aurait une diagonale de 6,7 pouces et une résolution de 2 636 x 1 080.

Mais le plus important est que d’après les rumeurs, cet écran serait recouvert d’une couche de verre ultrafin qui serait plus résistant que la couche de plastique qui est utilisée par Samsung sur le Galaxy Fold.

Le prix a aussi été évoqué par de nombreuses sources. Et celles-ci semblent suggérer qu’en faisant des concessions sur la fiche technique, Samsung pourrait proposer le Galaxy Z Flip à un prix plus abordable que celui du Galaxy Fold.

Sinon, on rappelle que Motorola a déjà dévoilé un modèle similaire : le Razr.