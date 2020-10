Game of Thrones, la série HBO bâtie sur un grand mensonge

Plus d’un an près la fin de la série Game of Thrones, le programme de HBO continue de faire parler encore et encore. Il y a quelques jours, on apprenait enfin pourquoi Lady Stoneheart n’était jamais apparue à l’écran. Mais, de nouvelles révélations permettent de nous replonger à la genèse de la série qui a fait vibrer des millions de personnes pendant plusieurs saisons.

Game of Thrones, des difficultés de la fantasy à séduire le grand public

Avec le recul, cela peut paraître difficile à imaginer, mais Game of Thrones était un grand pari pour HBO à l’heure de lancer la première saison. La fantasy n’est pas un genre facile à adapter et on tend souvent à ne pas le considérer comme quelque chose de « grand public ». Donc, imaginer qu’il s’agirait d’une des plus grandes séries de l’histoire était difficile à imaginer à l’époque.

Pour convaincre les décideurs chez HBO, David Benioff et DB Weiss, les showrunners n’ont donc pas hésité à mentir quelque peu. C’est ce que l’on apprend à la lecture du livre Fire Cannot Kill a Dragon, qui nous plonge dans les coulisses de la série. Ils ont en effet parié sur le fait que personne chez HBO n’aurait lu tous les livres sortis à l’époque. Ils ont donc minoré l’ampleur qu’allait prendre la série et donc le coût croissant qu’elle aurait eu.

Le mensonge que nous avons dit à l’époque, c’était que la série était plutôt contenue, mesurée, et qu’il s’agissait surtout de centrer l’histoire sur les personnages… Parce que nous savions que la plupart des gens qui prenaient les décisions n’allaient pas lire 4 000 pages [des livres de George R.R. Martin] et se rendre compte que les dragons grandissaient et que les batailles épiques se cumulaient… En fait, on espérait bien qu’ils ne le découvrent pas avant qu’il soit trop tard pour faire marche arrière…

Le bon côté de toutes ces petites informations qui sortent au fil des mois ? Cela permet de nous aider à patienter en attendant que House of The Dragon, le prequel dédié à la famille Targaryen débarque enfin sur nos écrans.