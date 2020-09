Game of Thrones : pourquoi Lady Stoneheart n’est pas apparue dans la série HBO

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur les livres Game of Thrones, mais aussi sur la série. Si vous ne voulez rien savoir, mieux vaut passer votre chemin.

Parmi tous les morts de la saga Game of Thrones, on trouve des différences notables entre la partie littéraire et la série HBO. Des survivants, des sacrifiés, des oubliés… Mais, il est en est une que les fans espéraient beaucoup découvrir dans la série télévisée : Lady Stoneheart. Après le Red Wedding, et la mort de Catelyn Stark, George R.R. Martin la fait revivre dans ses livres, sous forme de « zombie » muet, lancé dans une quête vengeresse et meurtrière. Mais, les showrunners de la série ont choisi de faire l’impasse. On sait enfin pourquoi.

Parler de Lady Stoneheart aurait spoilé les livres

On le sait, la série a rattrapé puis dépassé depuis longtemps les livres. La « lenteur » d’écriture et les nombreux projets de l’auteur pèsent forcément sur sa rapidité d’écriture. Mais, cela a eu des conséquences sur la série. Les showrunners n’avaient pas toute la matière à disposition. Un manque qui a pesé sur la qualité de la série selon de nombreux fans.

Dans le cas de Lady Stoneheart, Benioff et Weiss auraient simplement eu une idée de ce qui attendait vraiment le personnage. Face au manque d’informations sur le devenir du personnage, ils ont préféré faire l’impasse sur son histoire. Par ailleurs, ce qu’ils auraient su aurait aussi constitué un spoiler majeur pour les lecteurs.

Par ailleurs, avec la résurrection de Jon Snow, les auteurs craignaient que ramener ainsi deux personnages en « vie » à l’écran puisse nuire à l’effet narratif. Enfin, la décision aurait aussi été prise par respect pour Michelle Fairly, l’actrice qui incarnait Catelyn Stark. La ramener dans la peau d’un personnage muet aurait été un gâchis de son talent, selon les showrunners.