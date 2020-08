Game of Thrones : un acteur a failli s’engager contre la fin de la saison 8

Pour le dire sobrement, la fin de la série Game of Thrones n’a pas fait que des heureux. La saison 8 de la série diffusée sur HBO a été considérée comme plutôt ratée par de nombreux fans et continue de faire encore parler, comme ce fut le cas avec une actrice il y a quelques semaines. Certains acteurs n’ont pas apprécié les choix éditoriaux, comme pour Emilia Clarke qui regrette le « happy ending » offert à Jon Snow. Mais, rares sont ceux qui ont pris vraiment la parole pour dénoncer le charcutage de la saga fait par les showrunners. Et si les langues commençaient enfin à se délier ?

Game of Thrones, un acteur prêt à s’engager

On le sait, les derniers épisodes de la série, même s’ils ont été particulièrement longs, n’ont pas été jugés satisfaisants, notamment parce que plusieurs arcs narratifs ont été bouclés trop vite voir même gâchés. Alors qu’il y aurait pu avoir plus de saisons, les showrunners de Game of Thrones avaient visiblement envie de tourner la page et ils ont entraîné l’oeuvre de George R.R. Martin dans leur fuite en avant.

Et visiblement, le sujet continue encore de poser problème à certains acteurs, comme Nikokah Coster-Waldau, qui incarnait le personnage de Jaime Lannister à l’écran. Il n’a notamment pas aimé du tout le final offert à son personnage et les retrouvailles ratées qu’on lui a donné avec le personnage de Cersei. Interrogé par Variety, il détaille ainsi avoir entendu parler de la pétition pour obtenir une nouvelle fin à la saga.

J’ai presque voulu donner à cette pétition, qu’HBO dise ‘vous avez raison, tellement de gens veulent une autre fin, on va la faire’. Je crois que chacun avait son opinion. Je trouve le monde des fans très intéressant.

Pour autant, il ne se prononce pas à 100% quant à savoir s’il voudrait refaire la fin de la série. Il donne plutôt rendez-vous… dans 10 ans.