Game of Thrones : ce détail qui ne plaît toujours pas à Emilia Clarke

Depuis le 19 mai 2019 (et le lendemain en France), la saga Game of Thrones a pris fin à la télévision. Il ne nous reste désormais plus qu’à espérer que le prochain livre de George R.R. Martin, ou encore l’arrivée des spin-offs. On ne sait pas vraiment lequel arrivera le premier, tant les deux semblent ralentis. Surtout, près d’un an après la fin de l’épopée, certains épisodes n’ont toujours pas été digérés par leurs acteurs.

Game of Thrones et l’injustice de l’assassin

C’est le cas d’Emilia Clarke, alias Daenerys Targarye, qui est revenue sur le sujet notamment le sort de Jon Snow / Kit Harington. Interrogée par le Sunday Times, elle considère que la fin ne convient pas à ce qu’elle espérait.

J’ai eu de la peine pour mon personnage de Daenerys, vraiment. Et oui, j’étais contrariée par le fait que Jon Snow n’ait pas eu à répondre de ses actes. Il s’est sorti d’affaire avec un meurtre, littéralement.

Pour rappel, à la fin du dernier épisode, Jon Snow part au-delà du Mur, où il prend la tête du peuple libre. Une fin inattendue surtout quand on se souvient à quel point Ver Gris voulait qu’il meure. Plus largement, Emilia Clarke ne semble pas satisfaite de la fin de la série.

Je me souviens de ce que j’ai ressenti quand j’ai lu (le script, ndlr) pour la première fois, et j’ai essayé, à chaque instant, de ne pas trop penser à ce que les gens pourraient en dire.

Comme beaucoup de fans, elle estime aussi que six épisodes représentait trop peu afin de terminer correctement la série Game of Thrones.

Nous aurions pu étaler la série un peu plus.

Près d’un an après, cet aveu ne devrait pas aider les fans à faire le deuil de leur série adorée.