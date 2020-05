Game of Thrones : un an après le final, Melisandre refait parler d’elle

Il y a un peu plus d’un an, la saga Game of Thrones se terminait sur nos écrans. La fin très attendue d’une série qui nous aura fait vibrer pendant plusieurs années, mais que beaucoup de fans ont jugé frustrante. Un sentiment qui pourrait être renforcé quant on sait que des films étaient originalement prévus pour terminer la saga. Mais, alors que l’on attend désormais les spin-offs, certains acteurs semblent toujours avoir des choses à dire. C’est le cas de Clarice Van Houten, celle qui jouait Mélisandre, la sorcière rouge.

Game of Thrones, l’heure de régler ses comptes

Interrogée par le site Insider, Clarice Van Houten s’est exprimée sur plusieurs sujets. Le premier est celui de la nudité de son personnage, comme Emilia Clarke a déjà pu le faire par le passé.

Je me suis demandée : ‘Pourquoi est-ce que cette scène devait être tournée nue ? Pourquoi était-ce normal ?

Une réflexion qui serait née de l’émergence du mouvement #MeToo et du « male gaze » (le fait que les personnages féminins soient filmés selon un angle masculin). Si elle précise que le nu peut se comprendre dans une dimension artistique, cela ne doit pas être systématique.

Moins consensuelle, Clarice Van Houten s’est aussi attaquée aux… fans. Reconnaissant que la fin de la saga Game of Thrones comportait des « maladresses », elle pense que les critiques sont avant tout liées aux attentes trop élevées des fans. Résultat ? Ils seraient ingrats.

Si les gens ont été déçus à ce point, c’est parce que les saisons précédentes étaient vraiment excellentes. Du coup, ça ressemble à de l’ingratitude. Oui, les gens ont passé un moment extraordinaire, et par conséquent ils ne peuvent qu’être déçus par une fin qui ne peut pas correspondre parfaitement à leurs attentes. […] Je trouve ça incroyable, que les gens s’agacent derrière leur ordinateur et balancent des “crève salope, crève !”, je suis fascinée par ces comportements. Ça va bien plus loin que simplement être fan. C’est de l’extrémisme. C’est effrayant.