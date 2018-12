Games with Gold : voici les jeux gratuits du mois de janvier 2019 !

Après avoir mangé de la bûche, sabré le champagne, décompté les dernières secondes de l’année (5,4,3,2,1) et crié » Bonne année ! « , vous devriez courir sur votre Xbox si vous faite partie du programme Xbox Live Gold, car le premier jeu de l’année offert par Microsoft est une vraie pépite, largement récompensé durant les Games Awards 2018, on veut bien sûr parler du jeu : Celeste.

Celeste, Lara Croft, Far Cry 2, WRC 6… Que demander de plus pour commencer 2019 ?

Histoire de vous faire patienter un peu avant de pouvoir vous lancer sur les 4 jeux du mois de janvier 2019, Microsoft propose une vidéo d’un peu plus de 2 minutes qui met en avant les différents titres. De cette manière, vous pourrez vous faire une idée du gameplay et des graphismes… Au passage, n’oubliez pas que le jeu Never Alone, est disponible gratuitement jusqu’au 15 janvier sur Xbox One concernant les jeux de décembre 2018.

Games With Gold : voici la liste des titres offerts au mois de janvier 2019

Xbox One

Celeste (du 1er au 31 janvier)

WRC 6 (du 16 janvier au 15 février)

Xbox 360

Lara Croft and the Guardian of Light (du 1er au 15 janvier)

Far Cry 2 (du 16 au 31 janvier)

Comme chaque mois, nous précisons que les titres Xbox 360 offerts dans le programme » Games With Gold » du Xbox Live peuvent être utilisés sur Xbox One puisqu’il bénéficie de la rétrocompatibilité. Pour rappel, le mois dernier, nous avions eu droit à Q.U.B.E. 2, Never Alone, Dragon Age II et Mercenaries : Playground of Destruction.

L’année 2019 commencera donc tout aussi bien que l’année 2018 termine…