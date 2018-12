Game Awards 2018 : le résumé en vidéos et en détail

Game Awards 2018, les grands gagnants

Hier soir, se tenait la grande cérémonie des Game Awards 2018. Une soirée qui permet évidemment de récompenser les meilleurs jeux vidéo de l’année écoulée, mais aussi d’annoncer quelques-uns des hits à venir. Ainsi, côté palmarès, c’est un certain God of War qui a été élu « Jeu de l’Année », devant Assassin’s Creed Odyssey, Celeste ou encore un certain Red Dead Redemption 2.

Le titre signé Rockstar Games, disponible depuis quelques semaines maintenant sur PS4 et Xbox One, a toutefois reçu le prix de Meilleure Narration et de Meilleure BO, sans oublier le Sound Design et la meilleure performance d’acteur.

Côté jeux indépendants, c’est Celeste qui s’est démarqué, devançant Dead Cells ou encore The Messenger. Côté VR, c’est le fabuleux AstroBot Rescue Mission qui a été récompensé. Dead Cells remporte de son côté le titre de Meilleur jeu d’Action, tandis que Dragon Ball FighterZ se distingue comme meilleur jeu de combat.

Pour revivre en intégralité la soirée des Game Awards 2018, c’est ici, juste en-dessous (et ça dure 4 heures).

Game Awards 2018, les principales annonces

Au-delà de son côté remise de trophées, la soirée des Game Awards 2018 a également été l’occasion de découvrir certains des jeux à venir. Comme le laissaient présager les rumeurs, Crash Team Racing aura bel et bien droit à son remake l’année prochaine, le 21 juin très précisément. Le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Du côté de chez Epic Games, pas de jeu à proprement parler, mais le lancement d’un Store, qui va venir concurrencer le géant Steam. Une boutique d’ores et déjà disponible (à cette adresse), et qui propose quelques titres de choix, à commencer par un certain Ashen, sur Xbox One et PC.

Chez Ubisoft, on a profité des Game Awards 2018 pour présenter Far Cry New Dawn, un spin-off qui se déroule 17 ans après les événements de Far Cry 5. Ce dernier sera disponible le 15 février prochain, et mettra en scène deux nouvelles ennemis, à savoir Mickey et Lou.

Les joueurs Nintendo Switch auront de son côté le privilège de jouer en exclusivité à un certain Marvel Ultimate Alliance 3, développé par la Team Ninja.

Les fans de Mortal Kombat ont également de quoi se réjouir, puisque le onzième épisode a lui aussi été officialisé à travers un premier teaser. Le jeu sera disponible le 23 avril prochain, et sera dévoilé plus en détail dès le 17 janvier. A noter qu’un nouveau Dragon Age est également sur les rails, sans oublier l’arrivée d’un certain Joker (de Persona 5) dans Super Smash Bros Ultimate.