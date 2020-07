Garmin Connect inaccessible pendant plusieurs jours à cause d’une attaque

Coup dur pour le groupe Garmin, qui est au coeur, depuis quelques longues heures maintenant, d’une attaque de type ransomware. Cela a provoqué une interruption totale des services Garmin Connect, mais aussi de toute forme de service lié à la plateforme web de Garmin.

Garmin déconnecté par un ransomware ?

Depuis ce mercredi 22 juillet, Garmin est en proie à une panne qui affecte l’intégralité de ses services web. Via Twitter, le groupe a confirmé : « Nous connaissons actuellement une panne qui affecte Garmin Connect, et par conséquent, le site web et l’application mobile de Garmin Connect sont hors service en ce moment. » Pire encore, la panne affecte également les call centers du groupe, et il est impossible d’entrer en contact avec la société, que ce soit par téléphone, par mail ou par tchat…

Evidemment, les services web Garmin étant hors service, impossible également pour tous les détenteurs d’une montre connectée Garmin de synchroniser leurs données avec leur smartphone… Du côté de chez Garmin, on évoque donc une panne, et on aurait fait passer un mémo interne indiquant une période de maintenance jusqu’à ce samedi 25 juillet, mais la panne serait en réalité une attaque informatique.

We are currently experiencing an outage that affects Garmin Connect, and as a result, the Garmin Connect website and mobile app are down at this time. — Garmin Fitness (@GarminFitness) July 23, 2020

En effet, selon SentinelOne, la panne coïncide étrangement avec une attaque lancée via le ransomware WasterLocker. Des employés de Garmin auraient confirmé cette information, et le ransomware empêcherait donc Garmin d’accéder à ses services, à moins bien sûr de bien vouloir accepter de payer la rançon demandée par les assaillants. Du côté de chez Garmin, on évoquerait la présence d’un « virus », occasionnant la panne actuelle, mais le souci serait autrement plus sérieux.

Reste à savoir maintenant quand Garmin parviendra à proposer à nouveau l’intégralité de ses services à sa base d’utilisateurs.