Un gigantesque astéroïde va passer près de la Terre le mois prochain

Voilà plusieurs années que la NASA s’intéresse de près aux astéroïdes, jugeant qu’il faut prendre la menace au sérieux et suivre les trajectoires de ces roches avec précision. De fait, il arrive régulièrement que des objets passent près de la Terre, « frôlant » notre planète de quelques milliers de kilomètres.

Un astéroïde qui mesure entre 900 mètres et 2,4 kilomètres

En conséquence, il est prévu que cela se produise le mois prochain avec l’astéroïde sobrement baptisé 467317 (2000 QW7). Pour ce qui est de sa taille, celui-ci est particulièrement conséquent puisqu’il mesure entre 3 000 pieds, soit environ 914 mètres, et 1,5 mile de large, soit 2,4 kilomètres. En comparaison, cela représente largement plus que la hauteur du Burj Khalifa et ses 830 mètres, la plus haute construction humaine jamais construite à ce jour à Dubai. Cela fait également de l’objet l’un des astéroïdes les plus gigantesques à passer à côté de la Terre.

Malgré tout, il semblerait qu’il n’y ait pas lieu de s’effrayer, puisque l’astéroïde devrait passer à trois millions de miles de la Terre, soit l’équivalent de 4,8 millions de kilomètres. Son passage près de notre planète devrait avoir lieu aux alentours du 14 septembre, et il n’est pas certain que nous puissions le distinguer. Il devrait ensuite repasser vers la Terre en octobre 2038, mais sa distance avec cette dernière devrait être encore plus lointaine qu’en septembre.

En somme, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais cela n’empêche pas la NASA de suivre ces phénomènes de près, particulièrement lorsque les astéroïdes concernés ont une taille aussi conséquente. Il y a quelques mois, le patron de l’agence spatiale s’était exprimé sur le sujet en déclarant prendre ces menaces au sérieux et qu’il fallait aussi que « les gens comprennent qu’il ne s’agit pas d’Hollywood ni de films ». Il avait également ajouté : « Il s’agit en fin de compte de protéger la seule planète que nous connaissons, à l’heure actuelle, pour accueillir la vie, et c’est la planète Terre ».

Pour rappel, plusieurs projets visant à protéger la Terre des astéroïdes sont actuellement en cours.