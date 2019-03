Gmail change de look et devient (enfin) plus dynamique

En une décennie, le web a évolué de manière significative. En revanche, les e-mails n’ont pas beaucoup changé. Et parce qu’on a toujours les mêmes formats statiques, de plus en plus d’organisations optent pour des applications telles que Slack ou Workplace pour leurs communications en interne.

Mais avec la technologie AMP, Google est sur le point de faire évoluer les e-mails en rendant ceux-ci plus dynamiques et plus interactifs. Celle-ci a initialement été lancée par Google afin de rendre les pages web plus rapides. Mais depuis l’année dernière, AMP est également testé pour rendre les e-mails plus interactifs.

Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, ces e-mails dynamiques seront supportés par Gmail.

Des e-mails qui ressemblent à des pages web

Grâce aux e-mails dynamiques, il sera possible de faire plus d’actions directement dans les e-mails, sans ouvrir de liens.

Par exemple, si vous recevez un sondage sur Doodle, vous n’aurez plus à ouvrir un lien puisque vous pourrez répondre directement dans le courrier de notification.

Sur Google Docs, “Au lieu de recevoir des notifications individuelles par e-mail lorsque quelqu’un vous mentionne dans un commentaire, vous verrez maintenant un fil de discussion actualisé dans Gmail dans lequel vous pouvez facilement répondre ou résoudre le commentaire directement à partir du message”, explique la firme de Mountain View.

D’autres entreprises, pour ne citer que Booking.com et Pinterest, utilisent également cette nouvelle technologie basée sur AMP.

Celle-ci est déjà supportée par la version web de Gmail, et ce support s’étendra bientôt aux applications mobiles. D’autres services, dont Yahoo Mail, Outlook.com et Mail.Ru, ont aussi décidé d’emboîter le pas.

Et si vous utilisez un service qui ne supporte pas ces e-mails dynamiques, le courrier s’affichera seulement comme un mail classique.

Si vous souhaitez envoyer des e-mails dynamiques, vous pouvez vous rendre sur le site pour développeurs d’AMP pour avoir plus d’informations.