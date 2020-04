Google a créé un clavier en braille pour les smartphones Android

Depuis quelques années, Google semble accorder une importance particulière aux fonctionnalités d’accessibilité. Et cette semaine, la firme vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité de ce type à son système d’exploitation Android.

Cette fois-ci, la firme de Mountain View a pensé aux aveugles et aux malvoyants, en lançant un clavier en braille pour son système d’exploitation. « Il y a plus de 150 ans, l’invention du braille a été une révolution en rendant la lecture et l’écriture accessibles aux aveugles. Aujourd’hui, les afficheurs braille rendent la saisie accessible sur la plupart des téléphones et des ordinateurs via un clavier braille physique. Mais cela peut prendre du temps de connecter un appareil externe chaque fois que vous voulez taper quelque chose rapidement sur un téléphone », explique Brian Kemler, product manager d’Android Accessibility.

La solution de Google : TalkBack, un clavier en braille pour Android. Brian Kemler explique que la firme a collaboré avec des développeurs familiers avec le braille ainsi que des utilisateurs, afin que ce clavier soit facile à utiliser pour les personnes qui ont déjà l’habitude de ce mode de saisie. Comme vous pouvez le voir sur l’animation ci-dessous, l’écran est divisé en six zones. Chaque zone correspond à un l’un des points que l’on utilise dans le braille, et chaque combinaison correspond à un caractère. Par exemple, pour la lettre A, on appuie sur le point 1. Pour le B, on appuie sur les points 1 et 2. Ce clavier en braille peut être utilisé partout où la saisie est nécessaire sur Android.

Cette nouvelle fonctionnalité d’Android est actuellement en cours de déploiement sur les appareils sous Android 5.0 ou plus récent. Mais pour le moment, celle-ci n’est disponible que pour les utilisateurs anglophones.

Une fonctionnalité d’accessibilité en plus sur Android

Comme je l’évoquais plus haut, Google semble accorder beaucoup d’importantes aux fonctionnalités d’accessibilité. Mais jusqu’à maintenant, la firme s’est surtout penchée sur les fonctionnalités qui peuvent aider les personnes sourdes ou malentendantes.

Sur Android, une fonctionnalité appelée Live Caption permet de générer des transcriptions automatiques des vidéos. Et une fonctionnalité appelée Live Relay permet aux personnes qui ne peuvent pas entendre ni parler de communiquer via des appels téléphoniques retranscrits.