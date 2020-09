Google annonce son nouveau Chromecast, avec Google TV mais sans Stadia

Nous savions tout de lui, il vient d’être officialisé par Google. Après des fuites depuis plusieurs mois, le Chromecast version 2020 est lancé.

Reprenant la plupart des qualités des modèles précédents, il propose une expérience entièrement différente et bien plus immersive.

Android TV est mort, vive Google TV

Si vous n’êtes pas familier avec les Chromecast, ces petits dongles viennent se brancher à votre port HDMI, et permettre de streamer depuis votre smartphone (entre autres) du contenu. Ce nouveau Chromecast reprend un format et des fonctionnalités identiques, en y ajoutant un système d’exploitation complet : Google TV.

Le successeur d’Android TV vous permet d’installer vos applications favorites pour en profiter directement sur votre TV. Google TV est une version entièrement revue, qui est pensée pour vous aider à trouver le bon contenu au bon moment. Vous n’avez plus besoin de naviguer spécifiquement dans chacune des applications pour trouver votre contenu. En lançant une recherche, tous vos services favoris (Netflix, YouTube, Prime Video, MyCanal, etc.) sont scannés et Google TV vous indique les résultats les plus pertinents. Ensuite, vous pouvez les ajouter dans votre « watchlist » en un clic.

C’est une expérience très différente des précédents Chromecast, où tout devait être piloté depuis le smartphone. Par son format, le plus grand concurrent de ce nouveau Chromecast semble être le Mi TV Stick de Xiaomi, qui est vendu 20€ moins cher (49€ vs 69€).

Une télécommande vocale

Autre nouveauté du Chromecast 2020, sa télécommande. Elle intègre un micro, vous pouvez donc utiliser la voix pour piloter Google TV, et tous les appareils compatibles avec Google Assistant. L’interface est aussi là pour vous aider à trouver des idées. Envie d’un film d’action, il suffit de demander, et Google TV vous donne des pistes de contenus à regarder.

Google TV est lancé en exclusivité pour ce nouveau Chromecast, et arrivera dans les prochains mois sur les set top box concurrentes (Nvidia Shield, Mi TV Stick, etc.). Au niveau technique, le Chromecast vous permet de streaming en 4K HDR à 60 images par secondes, est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos.

Un seul absent : Stadia

Seul bémol de ce nouveau Chromecast par rapport au Chromecast Ultra, Stadia n’est, pour l’instant, pas supporté. C’est dommage pour un produit qui propose une exclusivité avec Google TV de ne pas prendre en charge la plateforme de Cloud Gaming maison. Nous avons posé la question à la marque lors du briefing presse, il va falloir patienter jusqu’à l’année prochaine pour jouer sur votre nouveau Chromecast avec Stadia.

Le nouveau Chromecast est disponible au prix de 69,99€ dans trois coloris, Aurore, Neige et Ciel. Avec l’intégration de Google TV et son format mini, c’est un produit parfait, si vous voulez profiter de votre contenu multimédia n’importe où, à condition d’avoir accès à une connexion WiFi. Pour voir la présentation, la vidéo est ici :