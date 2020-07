Mi TV Stick : où précommander la clé HDMI de Xiaomi ?

Xiaomi a lancé sa Mi Box il y a plusieurs années et le succès est toujours au rendez-vous. Aujourd’hui, la marque vient d’officialiser un nouveau produit pour le marché français qui semble, sur le papier, bien parti pour être un best-seller. Le Mi TV Stick est une clé USB qui permet à votre télévision de profiter de l’OS Android TV.

Elle se positionne donc en concurrence frontale avec le Fire TV Stick du géant Amazon – à une différence près : elle fait appel à une interface Android TV 9 non modifiée. Elle est donc très proche des Mi Box au niveau de l’expérience.

Commander le Mi TV Stick

Transformer son téléviseur en TV connectée

Une fois configurée, vous pourrez profiter de toutes les applications disponibles sur le Store avec notamment le contenu de plateformes comme Netflix, MyCanal ou Molotov. Ce genre de boîtiers permet également d’installer un VPN, ce qui peut s’avérer pratique en cas de déplacement. Au niveau des caractéristiques techniques elle est compatible HDR10, et Dolby Vision.

Pas de 4K sur ce modèle (une version va prochainement être lancée et supportera ce format d’image), mais du 1080p jusqu’à 60 images par seconde. Elle est aussi compatible avec la technologie Google Cast : vous pouvez donc streamer du contenu sur votre téléviseur depuis votre smartphone. L’alimentation se fait via un port micro-USB, c’est un peu dommage que la marque n’ait pas opté pour l’USB-C.

La télécommande est classique, et 3 raccourcis vous permettent d’accéder à Netflix, Amazon Prime Vidéo et Google Assistant. Au final, la seule limitation se situe au niveau des jeux. Comme Xiaomi a opté pour un petit format, la puissance n’est pas la même que celle d’une Nvidia Shield ou d’une PS4 par exemple. Il sera donc plus compliqué de profiter de jeux gourmands avec son SoC 4 coeurs et 1 Go de RAM. Cela dit, le prix n’est pas non plus le même…

Où acheter le Xiaomi Mi TV Stick au meilleur prix ?

Le Xiaomi TV Stick est disponible en France au prix de 39,99€. Pendant la période de précommande et jusqu’au 20 juillet, une opération spéciale avec Cdiscount vous permet de l’acheter à 29,99€ seulement. Si vous cherchez une solution pour transformer votre téléviseur en TV connectée, c’est un excellent rapport qualité-prix.