Google Arts & Culture dévoile un nouvel outil capable de déchiffrer les hiéroglyphes, pour tous

Google est de partout, et s’intéresse même à la culture. En effet, depuis 2011 Google Arts & Culture dévoile de nombreux outils et applications pour amener les utilisateurs à s’intéresser à l’art et à l’histoire. Ce serait beaucoup trop long de lister toutes les innovations parues de près de 9 ans, mais récemment, la firme de Mountain View a présenté un projet surprenant qui a retenu notre attention.

La semaine dernière, Google Arts & Culture a dévoilé un drôle d’outil basé sur une intelligence artificielle capable d’interpréter les hiéroglyphes. Près de 200 ans après Champollion, Google présente Fabricius, un service capable de traduire vos messages en hiéroglyphes. Fabricius a été conçu en 3 parties : apprendre, jouer, et travailler. Comme son nom l’indique, la première partie est composée de 6 étapes qui vous initient à l’histoire et à l’étude des hiéroglyphes. Vous pouvez également apprendre à écrire en hiéroglyphe, grâce à l’intelligence artificielle vous saurez si vos tracés sont précis ou non.

De l’amusement, tout en étudiant

La partie « Travail » concerne les chercheurs en les accompagnant lors de leurs projets. Avant Fabricius, Google explique que « les experts devaient fouiller manuellement dans les livres les uns après les autres pour traduire et déchiffrer la langue ancienne ». Le site Fabricius est dès à présent ouvert pour vous informer sur les hiéroglyphes ou créer des messages en hiéroglyphes via l’application et la version desktop, tandis que l’atelier de décodage n’est disponible que sur desktop. Cette plateforme de learning machine pourrait aider les chercheurs à en savoir plus sur l’histoire de notre monde, mais elle offre également un moyen amusant d’apprendre sur notre passé.

Google Arts & Culture continue de mettre à disposition ce genre d’outils qui permettent d’avoir accès à une éducation différente de ce que l’on a l’habitude de voir. Il y a quelques mois, la firme de Mountain View dévoilait Art Transfer, une fonctionnalité de sa plateforme Arts & Culture qui de transformer vos propres images en œuvres d’art.