Google Assistant arrive sur les tablettes et les smartphones plus anciens

Google annonce le déploiement de Google Assistant sur les tablettes ainsi que sur les smartphones anciens sous Android Lollipop. Mais la France n’est pas évoquée dans son billet de blog.

Lorsque Google a lancé son intelligence artificielle Assistant, celle-ci n’était disponible que sur les smartphones Pixel. Puis, en février, la firme a commencé à déployer Assistant sur les mobiles d’autres marques. Cependant, seulement les modèles récents étaient concernés.

Aujourd’hui, toutefois, Google annonce l’arrivée de Google Assistant sur encore plus d’appareils. Tout d’abord, alors que Google Assistant était réservé aux smartphones, l’IA est maintenant compatible avec les tablettes sous Android Nougat et Marshmallow. Pour les smartphones, Google Assistant est également compatible avec les mobiles sous Android 5.0 Lollipop (le système d’exploitation sorti en 2014).

Il s’agit d’une information importante puisqu’Android Lollipop, c’est plus de 26 % des mobiles sous l’OS de Google, selon les dernières statistiques sur la fragmentation.

Après, il est à noter que pour le moment, côté tablettes, le déploiement de Google Assistant n’est annoncé que pour les Etats-Unis. Et pour les smatrphones sous Android 5.0 Lollipop, Google écrit : « Google Assistant sur Android 5.0 Lollipop a commencé à être déployé pour les utilisateurs dont la langue est l’anglais aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie, au Canada et à Singapour, ainsi qu’en espagnol aux États-Unis et au Mexique. Il s’étend également aux utilisateurs en Italie, au Japon, en Allemagne, au Brésil et en Corée ». La France n’est pas citée dans le billet, même si Assistant est déjà disponible dans la langue de Molière.

Sinon, d’après TechCrunch, le fonctionnement de Google Assistant sur les smartphones anciens sera aussi un peu différent. En effet, avant de faire une requête, il faudra lancer une application.

En octobre, Ville Ukonaho, Senior Analyst à Strategy Analytics, évoquait « une longueur d’avance dans le total des smartphones vendus avec des assistants virtuels embarqués en 2017 » pour Google. Selon lui, l’avantage de Google va grandir au fur et à mesure que Google Assistant sera vendu sur les smartphones les moins chers.

Et le fait que Google Assistant débarque aussi sur les mobiles plus anciens va également avoir un impact sur la part de marché de la firme de Mountain View.