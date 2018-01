Google Assistant débarque aussi sur Android Auto

Google Assistant sera partout : sur les smartphones, les montres connectées, les télévisions, dans les maisons et bientôt, également dans les voitures. En effet, durant le CES de Las Vegas, la firme de Mountain View a annoncé le déploiement de son assistante virtuelle sur Android Auto. « À compter de cette semaine aux États-Unis, l’assistant arrive sur Android Auto », écrit Google dans un billet de blog. Malheureusement, on ne sait pas quand Google Assistant arrivera sur Android Auto dans d’autres pays.

The Google Assistant is now on #AndroidAuto. Plan your day, play your favorite playlists, and text while keeping your eyes on the road. #CES2018 https://t.co/UaUbfSZGfO pic.twitter.com/RE8iaeMlUf

— Android (@Android) January 9, 2018