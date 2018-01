Google Assistant arrive sur des haut-parleurs à écrans intégrés

Google Assistant passe à la vitesse supérieure. La firme de Mountain View profite du CES de Las Vegas pour présenter un nouveau type de haut-parleur connecté. Ces nouveaux modèles sont dotés d’écrans intégrés et JBL, Lenovo, LG et Sony font partie des constructeurs concernés.

La guerre de l’IA entre Google et Amazon s’intensifie. Et après les Google Home, Google Home Mini et Google Home Max, la firme de Mountain View lève le voile sur un nouveau type d’appareil, toujours propulsé par Google Assistant, mais cette fois-ci doté d’un écran intégré.

Si cela vous dit quelque chose, c’est parce que le rival Amazon propose déjà un produit similaire avec son intelligence artificielle Alexa. Google, quant à lui, a décidé de ne pas fabriquer les produits lui-même, mais plutôt de proposer sa plateforme aux autres constructeurs.

Ainsi, l’annonce faite par la firme concerne des appareils qui seront commercialisés par les sociétés JBL, Lenovo, LG et Sony. Selon The Verge, ces sociétés vont lancer des appareils dotés d’écrans et propulsés par Google Assistant. Des produits qui arriveront cet été.

Grâce à l’écran, les utilisateurs auront des interactions plus riches avec Google Assistant, par rapport aux simples haut-parleurs du type Google Home.

En ce qui concerne les prix, TechCrunch écrit que ces haut-parleurs avec écran vont coûter aux alentours des 200 dollars aux Etats-Unis.

Pour les fonctionnalités de l’écran, la vidéo postée par Google suggère qu’il s’agira principalement d’un support visuel pour Google Assistant, qui peut afficher les rendez-vous, des informations Google Maps, ou d’autres infirmations (comme les recettes de cuisine). La plateforme est aussi connectée à Google Photos, YouTube, Google Play Music ainsi que le service de chat vidéo Duo.