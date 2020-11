Google Assistant débarque sur les Fitbit Sense et Fitbit Versa

Fitbit vient de dévoiler sa récente mise à jour Fitbit OS 5.1, dont le déploiement commence dès ce jour aux États-Unis. On retrouve plusieurs petites nouveautés, dont l’arrivée de l’assistant intelligent Google Assistant sur les Fitbit Sense et Fitbit Versa.

Si ce changement peut sembler mineur, les deux montres connectées sont les premières à proposer Google Assistant en plus d’Amazon Alexa, indique Fitbit. Le constructeur avait annoncé que l’assistant ferait son arrivée sur quelques modèles d’ici la fin de l’année. Sachant que Google est en train de racheter la marque de montres, on peut déjà imaginer que les Fitbit Sense et Fitbit Versa ne seront pas les seuls appareils à bénéficier de cette nouveauté dans les mois à venir.

Quelles nouveautés pour les Fitbit Sense et Fitbit Versa ?

Pour l’instant, les Fitbit Sense et Fitbit Versa sont les seuls à pouvoir bénéficier de Google Assistant, car les appareils plus anciens de la marque américaine ne peuvent pas bénéficier de la dernière mise à jour. À la rentrée, le constructeur a indiqué que la version 5.0 de son OS avait été imaginée pour les deux dernières montres de sa gamme uniquement.

Pour passer de Google Assistant à Amazon Alexa, les utilisateurs doivent passer par l’application complémentaire. Outre l’assistance vocale, Fitbit a aussi consacré sa mise à jour OS 5.1 au suivi de la santé. Désormais, la mesure de la saturation en oxygène est prise en compte pendant le sommeil sans utiliser un cadran d’horloge dédié. Sept cadrans SpO2 seront lancés d’ici la fin de l’année en cours.

On rappelle que le rachat de l’entité n’est pas encore totalement finalisé, en raison des données personnelles qui pourraient entrer en possession dans la firme américaine. Il y a un mois, de nouvelles informations laissaient à supposer que cette dernière ferait uniquement l’application des appareils plutôt que des données, une concession qu’elle accepterait pour faire accélérer la transaction.