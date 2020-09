Google Assistant s’inspire des Raccourcis de Siri

Google Assistant est souvent considéré comme un assistant plus performant que Siri. Pourtant, aujourd’hui, c’est Google qui semble s’inspirer d’une fonctionnalité de l’iPhone. En effet, comme le rapporte le site Android Police, Google est en train de déployer une nouvelle fonctionnalité d’Assistant appelée Shortcut qui fonctionne de la même manière que les Shortcut (ou Raccourcis, en français) de Siri.

En réalité, il y avait déjà une fonctionnalité appelée Shortcut sur Google Assistant. Et la firme de Mountain View n’a donc fait que réactiver celle-ci, tout en y apportant un nouveau fonctionnement qui rappelle celui de Siri. En tout cas, dès le déploiement de cette nouveauté, de nombreux médias n’ont pas manqué de faire la comparaison avec la fonctionnalité de l’iPhone.

Les nouveaux Shortcuts sur Google Assistant, comment ça marche ?

Ces nouveaux raccourcis sur Google Assistant permettent à l’utilisateur de créer des commandes vocales simples et courtes qui exécutent une action précise au sein d’une application. Par exemple, il sera possible de créer une commande courte de type « Nouveau message sur Twitter » pour que Google Assistant renvoie vers le champ pour composer un nouveau tweet.

Mais la vraie nouveauté, c’est que Google va maintenant mettre en avant les raccourcis disponibles que l’utilisateur peut activer dans de nouveaux onglets sur l’application d’Assistant. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, il y a un onglet Explorer qui permettra de découvrir des suggestions de raccourcis à activer. Ces suggestions sont basées sur la façon dont le smartphone est utilisé.

L’utilisateur pourra également explorer les applications qui sont prises en charge par cette fonctionnalité, et voir les raccourcis qui sont disponibles pour celles-ci. Pour activer un raccourci, il suffit d’appuyer sur le bouton « + » à côté de celui-ci.

Sinon, pour rappel, Google propose aussi les Routines. Alors que la nouvelle fonctionnalité Shortcut permet de lancer une action (comme composer un nouveau tweet, ouvrir l’onglet Explorer sur Instagram ou partager la géolocalisation) avec une commande vocale courte, les Routines permettent de lancer plusieurs actions en même temps avec une seule commande vocale. Par exemple, il est possible de créer une routine qui désactive le mode silencieux, règle les lumières de votre maison, vous donne la météo, etc. avec une seule commande comme « Ok Google, bonjour ».

D’un côté, cela est une bonne chose que Google propose plus d’options pour personnaliser l’expérience sur Google Assistant. Mais d’un autre côté, les utilisateurs pourraient facilement confondre les Routines et les Shortcuts.