Google Assistant pourra déclencher des routines quand vous rentrez ou quittez la maison

La fonctionnalité chez moi/absent est l’une des fonctionnalités les plus intéressantes sur les produits Nest de Google. En substance, celle-ci détermine si vous êtes chez vous ou si vous êtes sorti, en utilisant les données des capteurs de mouvements et la position de votre smartphone, afin d’adapter automatiquement certains comportements des appareils.

Bientôt, un équivalent de cette fonctionnalité sera disponible sur Google Assistant. Cela a été annoncé par la firme de Mountain View lors de son sommet virtuel « Hey Google », qui est consacré à Google Assistant et à son écosystème de produits domotiques. Cette nouveauté, qui sera disponible avant la fin de l’année, permettra d’utiliser le fait d’arriver à la maison ou de sortir comme un déclencheur de routines. Pour rappels, les routines de Google Assistant sont des ensembles d’actions qui peuvent être activés en même temps. Par exemple, vous pouvez créer une routine du matin qui règle automatiquement la température de votre thermostat, règle les lumières de la maison, et désactive le mode silencieux de votre smartphone. Et bientôt, vous pourrez donc configurer des ensembles d’actions qui s’activeront lorsque vous arrivez chez vous, ou bien lorsque vous sortez.

Google Assistant devient plus utile à la maison

Sinon, Google annonce aussi que les fabricants d’objets connectés pourront créer des routines prédéfinies qui seront proposées aux utilisateurs. « Les partenaires pourront également innover sur notre plateforme et offrir des expériences plus utiles aux utilisateurs, en étendant les routines personnelles avec des routines personnalisées conçues par les partenaires, disponibles dans les prochains mois. Les développeurs pourront créer et suggérer des routines, non seulement pour leurs appareils, mais qui peuvent fonctionner avec d’autres appareils dans la maison d’un client. Vous pourrez créer pour vos clients des solutions basées sur votre cœur de métier et apporter de la valeur à vos clients, qu’il s’agisse de bien-être, de nettoyage ou de divertissement », a indiqué la firme aux développeurs.

Google a aussi annoncé que la fonctionnalité « Coucher et réveil en douceur » sera disponible pour tous les créateurs de lampes connectées. Actuellement, celle-ci est disponible pour les lampes Philips Hue, et permet d’augmenter ou de diminuer progressivement la luminosité au réveil, ou bien la nuit.

Durant son sommet virtuel, Google a également rappelé que sur Android 11, le nouveau menu power inclura des boutons pour contrôler les objets connectés à Google Assistant. Des outils ont été lancés pour permettre aux développeurs d’optimiser leurs produits pour cette fonctionnalité.