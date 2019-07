Google Assistant utilise désormais un carillon pour certaines réponses

La dernière mise à jour de Google Assistant remplace certaines réponses à une commande vocale par un simple carillon pour confirmer que l’action a bien été réalisée.

Google Assistant remplace certaines réponses par un carillon

Les utilisateurs de Google Assistant qui disposent de nombreux objets connectés le savent bien. L’assistant personnel du géant des moteurs de recherche peut se montrer particulièrement bavard en réponse à une demande vocale. Cette prolixité peut être ennuyeuse, voire dérangeante dans certaines occasions. Aussi, une mise à jour de l’assistant personnel vient d’être déployée, remplaçant certaines réponses par un simple « Ding » de confirmation que l’opération demandée a bien été réalisée.

Dans un message annonçant ce nouveau comportement, Google a décrit le scénario ennuyeux, en particulier lorsque vous êtes sur le point de dormir, de recevoir une réponse forte lorsque vous éteignez les lumières intelligentes. Vous, sur le point de vous endormir: « Ok Google, éteignez les lumières de la chambre ». Google Home répond, un peu plus fort que vous ne le souhaiteriez: « OK, éteindre 2 lumières ». Vous êtes maintenant bien réveillé, mais au moins les lumières sont éteintes.

Désormais, l’assistant personnel que l’on retrouve dans Google Home ou Nest Hub émettra un simple bruit de carillon pour confirmer l’opération. Ce ne sera cependant le cas que dans certaines circonstances. Google explique effectivement que le « Ding » du carillon ne sera émis que si votre demande porte sur la désactivation d’un objet connecté se trouvant dans la même pièce que vous ou si vous demandez un éclairage tamisé.

Un « Ding » pas uniquement que pour l’éclairage

Dans son communiqué, Google explique que le bruit de carillon ne sera pas uniquement réservé à l’éclairage connecté mais aussi à d’autres dispositifs de l’Internet des objets comme, par exemple, les interrupteurs connectés ou les prises identifiées comme éclairage dans l’application Google Home ou Nest Hub. Par exemple, si votre lampe de bureau est connectée à une fiche intelligente appelée « lampe de bureau », cette nouvelle fonctionnalité s’appliquera mais, si la fiche s’appelle simplement « bureau », l’Assistant donnera une réponse complète.

La mise à jour comportant cette nouvelle réponse carillon est déjà disponible pour de nombreux utilisateurs et en cours de déploiement pour les autres.