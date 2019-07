Google Blog Compass ferme : quelles alternatives pour les utilisateurs ?

S’il y a un métier qui se démocratise de plus en plus avec l’avènement du freelancing, c’est bien celui de bloggeur. Aujourd’hui, avec des outils comme WordPress ou Medium, tout le monde peut rapidement écrire sur un sujet en particulier, en publiant des articles en ligne. Mais percer est une autre histoire, avec les multiples acteurs du secteur.

L’application Blog Compass de Google avait bien cerné cette problématique. Son objectif ? Y répondre en proposant une série d’outils pour optimiser son blog, centralisés sur un même service, accessible depuis le Play Store à tous les utilisateurs d’Android situés en Inde. Mais le test n’aura pas été concluant : il ne dépassera malheureusement pas les frontières du pays.

Blog Compass, c’est fini

Sans expliquer précisément les raisons de cette décision, la firme de Sundar Pichai a donc choisi de ne pas poursuivre le développement de son projet. Ses utilisateurs se retrouvent désormais face à un message de remerciement lorsqu’ils ouvrent l’application, leur proposant de se tourner vers Blogger ou Site Kit.

De toute manière, les retours des personnes qui l’ont essayée étaient assez négatifs depuis le début, pour cause de bugs en tout genre. Malgré tout, plus de 10 000 personnes avaient déjà téléchargé Blog Compass depuis son lancement en septembre dernier.

Les alternatives à Blog Compass

Pour améliorer la qualité de son blog, il existe de multiples solutions. Certaines, comme HubSpot, proposent toute une suite logicielle permettant d’aller du choix du sujet en passant par l’optimisation SEO, l’hébergement, la qualification des leads et le partage sur les réseaux sociaux.

D’un autre côté, on a par exemple Google Trends, plus accessible et totalement gratuit, mais qui ne s’occupe que de fournir des insights quant aux tendances des recherches faites dans le monde entier. Enfin, Analytics permet de suivre en temps réel toute l’activité de son site web : un excellent complément pour prendre des décisions stratégiques.