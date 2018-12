Google Chrome Canvas, un Paint-like dans votre navigateur

Vous utilisez quoi pour vos brainstormings ? Si vous n’avez pas plusieurs milliers d’euros à dépenser dans le Jamboard de Google, il se pourrait bien que Mountain View ait conçu une tout autre alternative pour les petits budgets.

Dites bonjour à Google Chrome Canvas, un genre de Paint (qu’il repose en paix) disponible directement depuis votre navigateur, et principalement optimisé pour celui d’Alphabet. Le programme est totalement gratuit et d’ores et déjà disponible en France. Il devrait également ravir les enfants qui n’auront pas à installer une application dédiée pour gribouiller.

Comment utiliser Google Chrome Canvas ?

Le site propose plusieurs outils de dessins : la plume, le crayon, le feutre, la brosse et la gomme. On peut aussi choisir une couleur parmi la palette de tons prédéfinis, ou en entrant le code hexadécimal de son choix. Il est aussi possible de partir d’une image existante à importer depuis son ordinateur, pour y ajouter des annotations par exemple.

Il n’y a pas longtemps, je vous parlais de la nouvelle fonctionnalité qui va permettre à des utilisateurs ne disposant pas de compte Google d’éditer un document Drive sans se connecter. J’ai vérifié, et on peut également utiliser Google Chrome Canvas en n’étant pas authentifié.

Les fonctionnalités de Google Chrome Canvas

Si ça vous tente, sachez qu’il est possible de créer autant de dessins que vous voulez dans l’application. La solution proposée par Google sera donc la bienvenue tant dans le monde professionnel que pour les particuliers qui ont l’habitude de naviguer sur desktop, où la plupart des autres logiciels du même genre doivent être téléchargés.

L’avantage de n’avoir qu’à ouvrir un nouvel onglet dans Chrome ? La rapidité. En plus, on peut exporter le résultat de son travail en PNG. De quoi concurrencer sérieusement Whiteboard, un autre modèle collaboratif, cette fois-ci conçu par les employés de Microsoft.