Google Chrome explore une nouvelle piste pour prolonger l’autonomie de votre laptop

Google Chrome est aujourd’hui le navigateur le plus utilisé dans le monde. Mais en même temps, celui-ci a la mauvaise réputation d’être gourmand en ressources. Et visiblement, Google entend nos plaintes puisque la firme de Mountain View recherche des moyens de rendre son navigateur plus économe en énergie, ce qui peut prolonger l’autonomie de nos appareils.

Par exemple, il y a quelques mois, nous évoquions une mise à jour de Chrome sur mobile qui peut donner plus d’autonomie à nos smartphones en bloquant les publicités les plus lourdes. Et pour les ordinateurs, Google Chrome pourrait également lancer une fonctionnalité qui pourrait prolonger l’autonomie grâce à un blocage de certains processus JavaScript qui sont en arrière-plan.

Et récemment, nous avons appris que Google est en train de développer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait permettre aux sites web de proposer des modes de fonctionnement différents en fonction, par exemple, de l’état de la batterie de l’utilisateur.

L’information provient du site TheWindowsClub, qui est relayé par nos confrères d’Engadget. D’après cet article, Google teste de nouvelles balises « meta » pour les sites web qui permettraient aux développeurs de créer des sites web qui peuvent basculer entre un mode de fonctionnement normal, et un mode de fonctionnement qui économise de l’énergie.

Des sites web moins gourmands ?

Par exemple, les sites pourraient réduire la fréquence d’image sur une vidéo, ralentir l’exécution de scripts, etc. afin que la batterie du laptop de l’utilisateur puisse durer plus longtemps. En substance, l’idée serait de sacrifier la qualité ou les performances au profit d’une plus longue autonomie. Le basculement d’un mode de fonctionnement à un autre pourrait être déclenché par un changement de paramètre concernant l’énergie sur l’ordinateur, ou bien par l’état de la batterie.

« La plupart des systèmes d’exploitation modernes ont également des fonctionnalités d’économie de batterie qui s’activent lorsque la batterie est faible ou que l’utilisateur souhaite économiser la batterie. Idéalement, les sites Web doivent pouvoir respecter ces paramètres », peut-on lire dans un document concernant cette fonctionnalité sur GitHub.

Mais pour le moment, Google n’a pas fait d’annonce officielle concernant cette nouvelle fonctionnalité. Et Edgadget explique qu’il faudra au moins attendre les versions 86 ou 87 de Google Chrome pour pouvoir tester cette nouveauté du navigateur.