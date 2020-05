Google Chrome va mettre fin à l’enfer des onglets

Incontestablement, Google Chrome est le navigateur le plus utilisé dans le monde. Pourtant, sur ordinateur, sa part de marché est passée de 71,15 % en août 2019 à 67,15 % en avril 2020, selon les dernières données mesurées par StatCounter. Une légère perte qui s’explique par de nouvelles propositions ailleurs, aux fonctionnalités parfois plus pratiques.

Pour retrouver de l’attractivité, Chrome vient de s’attaquer un problème bien connu : la gestion des onglets. Sur notre ordinateur, ils sont parfois des dizaines à être ouverts dans le cadre de notre travail ou de notre divertissement. Mais jamais il n’a été simple de s’y retrouver.

La dernière version bêta de Google Chrome vient d’intégrer de nouveaux outils pratique à ce sujet. Ils seront disponibles sur la version stable du navigateur à partir de la semaine prochaine. Au programme, il sera possible de classer ses onglets par groupe, étiquette et code couleur.

Classer par sujet, ou par importance

Dans une note de blog présentant les nouveaux outils, Google a expliqué que ses utilisateurs avaient trouvé de l’intérêt dans cette nouvelle classification pour créer des sous-groupes par sujet ou par ordre d’importance. Par exemple, dans le cadre du travail, une capture d’écran montrait un répertoire d’onglets divisés dans des sous-groupes nommés « ASAP » (dès que possible), « cette semaine » ou « plus tard ».

Chrome précise que pour libérer de l’espace et gagner en lisibilité, les nouveaux groupes d’onglets peuvent être renommés par de simples emojis, évitant ainsi d’inscrire des mots. L’arrivée d’un code couleur permettra aussi de mieux visualiser les différents groupes d’onglets rapidement, et ne plus perdre du temps à cliquer sur chacun d’entre eux pour retrouver une page que nous avions ouverte plus tôt.

Comme pour les réseaux sociaux, Google Chrome connaît des applications tierces qui permettent aux utilisateurs de passer au-dessus de certains points faibles du navigateur. Avec des programmes comme OneTab , Workona et Toby, la gestion des onglets était devenue un enfer. La semaine prochaine, les outils seront natifs à Google. Dans sa note de blog, Google précise que « le déploiement des groupes d’onglets dans notre prochaine version de Chrome sera lent », pour des besoins de « stabilité et de performances de Chrome ».