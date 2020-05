Live Caption, la transcription en temps réel d’Android arriverait sur Chrome

En 2019, lors de sa conférence Google I/O, la firme de Mountain View a créé la surprise en lançant Live Caption. Il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité sur Android 10 qui génère automatiquement des sous-titres pour les vidéos en lecture sur l’appareil de l’utilisateur. Et le tout fonctionne sans utiliser de connexion internet, puisque le modèle de reconnaissance vocale de Google est suffisamment petit pour être stocké sur le smartphone.

Si cette fonctionnalité a été conçue pour les personnes sourdes ou malentendantes, celle-ci peut également être pratique en réunion, lorsqu’on veut connaitre le contenu d’une vidéo, mais qu’on ne peut pas mettre le son, ni mettre des écouteurs.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est possible que Live Caption soit bientôt disponible sur Google Chrome. Si pour le moment, Google n’a pas fait d’annonce concernant cela, 9to5Google relaie une découverte du site TechDows qui indique que Live Caption serait maintenant disponible sur Chrome Canary (une version sur laquelle Google teste les prochaines nouveautés de son navigateur). Live Caption serait actuellement caché sur cette version de Chrome et s’activerait via le « flag » #enable-accessibility-live-captions. Ensuite, il faudrait également activer Live Caption dans les paramètres d’accessibilité de Chrome Canary. Une fois la fonctionnalité activée, celle-ci génèrerait des sous-titres pour les vidéos en lecture.

Google brings Live Caption feature to Chrome browser on desktop by @techvenkat https://t.co/cpgsqtzUFh — TechDows (@techdows) May 5, 2020

Bientôt sur la version stable ?

Le fait que Live Caption soit testé sur Chrome Canary suggère que cette fonctionnalité pourrait prochainement être déployée sur la version publique du navigateur.

En temps normal, on pourrait s’attendre à ce que cette nouveauté pour Chrome soit annoncée lors de la conférence Google I/O. Mais à cause de la pandémie, la firme de Mountain View a décidé d’annuler cet événement qui était prévu pour ce mois de mai. De ce fait, on ne sait pas comment Google va annoncer les nouveautés de son écosystème, dont celles qui vont arriver sur Android 11 dans quelques mois. D’après les rumeurs, Google aurait aussi prévu de lancer un nouveau smartphone, le Pixel 4a, lors de cet événement.

Sinon, on notera que si Live Caption est déjà présent sur certains smartphones Android, la fonctionnalité ne prend encore en charge que l’anglais.