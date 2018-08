Google Clock vous réveille maintenant avec Spotify

L’horloge Google disponible sur les smartphones Android permet désormais de se réveiller en musique avec Spotify

Il existe de nombreuses applications, tant sur Android que pour iOS, qui permettent de se réveiller de diverses façons : sons de la nature, lumière de l’aube, radios, et musique. Malheureusement, pour en avoir souvent testé, le résultat n’a jamais été très convaincant, et la fiabilité n’était notamment pas toujours au rendez-vous : un réveil qui ne vous réveille pas peut parfois entrainer des conséquences fâcheuses. C’est d’autant plus agaçant quand il s’agit d’une application payante.

Google propose enfin une solution, certes encore relativement limitée, mais qui a le mérite d’être intégrée à son système d’exploitation mobile : à partir d’aujourd’hui, vous pourrez vous réveiller avec votre musique préférée sur Spotify grâce à l’application Google Clock. Vous pouvez ainsi remplacer les sons d’alarme classiques pour votre chanson préférée, une bande sonore apaisante ou une mélodie qui stimule l’humeur.

Se réveiller avec ses playlists Spotify favorites

Pour commencer avec les alarmes musicales, assurez-vous que les dernières versions de vos applications Spotify et Clock sont installées et connectées sur votre appareil – ceci fonctionne à la fois pour les utilisateurs de Free et Premium Spotify. Ensuite, choisissez votre musique de réveil parmi la musique jouée récemment, les listes de lecture matinales de Spotify ou une playlist spécifique.

Cette fonctionnalité va être déployée dans le monde entier cette semaine sur le Play Store, et sera disponible sur tous les appareils fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) et au-dessus.

Source