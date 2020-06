Google continue de muscler son service de e-commerce

À cause de la pandémie, de nombreuses entreprises ont dû se tourner vers le commerce en ligne afin de pouvoir continuer à générer des revenus. Et afin d’aider celles-ci (mais probablement aussi pour rendre son service encore plus populaire), Google a décidé de permettre aux commerçants d’afficher gratuitement leurs produits sur Google Shopping. Cette offre gratuite est actuellement disponible aux États-Unis depuis le mois d’avril, mais Google a indiqué qu’il compte proposer la même fonctionnalité aux entreprises dans d’autres pays. Ce projet était déjà dans les tuyaux, mais les plans de l’entreprise ont été précipités par la pandémie.

Et cette semaine, Google fait une nouvelle annonce : aux États-Unis, les produits qui sont vendus sur Google Shopping pourront également s’afficher dans les résultats du moteur de recherche de la firme. « Les annonces gratuites dans les résultats de recherche Google rendent vos offres plus accessibles aux centaines de millions de personnes qui achètent sur Google chaque jour, vous connectant à plus de clients dans plus d’endroits, qu’ils soient à travers le pays ou de l’autre côté de la rue », explique Bill Ready, responsable du commerce chez Google.

Comme vous pouvez le voir dans l’animation ci-dessous, si, par exemple, un utilisateur recherche un modèle spécifique de bouilloire, le moteur de recherche peut afficher une carte avec des informations sur le produit, ainsi qu’une liste de revendeurs ainsi que les prix auxquels ceux-ci vendent le produit. Cette nouvelle fonctionnalité est déployée sur la version mobile du moteur de recherche de Google, et elle arrivera plus tard sur la version web pour les ordinateurs.

Pour le moment, on ne sait pas quand cette nouveauté de Google débarquera en Europe.

De son côté, Facebook a lancé Shops

Alors que Google rend l’utilisation de Google Shopping gratuit pour les commerçants, Facebook a décidé de lancer sa plateforme Shops. En substance, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de Facebook et d’Instagram qui permet aux PME et aux TPE de créer facilement des mini-sites de e-commerce pour se lancer dans la vente en ligne, et d’avoir de la visibilité sur ces plateformes (en particulier pour les utilisateurs qui vivent à proximité). Facebook indique également qu’il lance Shops afin d’aider les entreprises impactées par le COVID-19.