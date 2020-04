Les entreprises pourront afficher des produits sur Google Shopping gratuitement

Google Shopping change de modèle économique. Comme le rapporte le site The Verge, les entreprises qui vendent des produits en ligne pourront afficher ceux-ci gratuitement sur la plateforme. Cité par ce média, Bill Ready, le responsable du commerce chez Google explique que la firme a remarqué « qu’il y a beaucoup, beaucoup de détaillants et de petites entreprises prêtes à servir les acheteurs, mais qui n’ont pas encore un excellent moyen de se connecter avec eux numériquement. »

Google espère aujourd’hui donner un moyen de connecter l’offre et la demande. « Nous pensons que, en faisant cela, on aide beaucoup plus les consommateurs à trouver ce qu’ils cherchent, mais cela contribue également à apporter un certain soulagement tout à fait nécessaire pour l’écosystème du commerce de détail et des petites entreprises », explique le responsable.

Ce changement aurait été dans les tuyaux depuis un moment, mais la crise du COVID-19, qui affecte beaucoup les PME, aurait précipité son déploiement. La nouvelle option gratuite sera disponible aux États-Unis à partir du 27 avril, puis celle-ci sera déployée dans les autres pays au cours des prochains mois.

Mais même si Google proposera cette option gratuite, il sera quand même possible pour des entreprises d’utiliser une offre payante qui permettra la mise en avant de leurs produits.

Sinon, The Verge indique aussi que Google va collaborer avec Shopify, WooCommerce et BigCommerce, pour que les petites entreprises qui vendent via leurs propres sites puissent facilement proposer leurs produits sur Google Shopping. Un partenariat a aussi été établi avec PayPal.

Une nouvelle fonctionnalité pour les PME ?

On notera que Google annonce cette nouvelle option pour les PME alors que de son côté, YouTube a récemment lancé un nouvel outil pour permettre aux petites entreprises de créer des publicités vidéos facilement (surtout celles qui n’auraient normalement pas les moyens de créer ce type de publicités). À l’instar de l’option gratuite de Google Shopping, cet outil sur YouTube était déjà dans les tuyaux. Mais son déploiement en beta a été accéléré afin d’aider les petites entreprises affectées par la crise du COVID-19.

Sinon, pour rappel, Facebook a, de son côté, annoncé une aide de 100 millions de dollars afin de soutenir les petites entreprises. Celle-ci est distribuée à 30 000 entreprises dans 30 pays (où il y a des employés de Facebook) et peut prendre la forme de subvention monétaire, ou de crédit publicitaire.