Le successeur de Google Home vient-il de fuiter sur internet ?

Amazon a été le pionnier des enceintes connectées en lançant ses produits Amazon Echo avant les autres géants d’internet. Mais en lançant son enceinte Google Home, plus tard, la firme de Mountain View s’est rapidement positionnée comme l’un des leaders de ce marché. Et si, depuis, la firme propose de nombreuses options, celle-ci n’a jamais remplacé sa première enceinte, le Google Home. Cette année, cependant, un successeur de ce produit pourrait enfin débarquer. Cela fait en effet un moment que les rumeurs évoquent une nouvelle enceinte pour remplacer le Google Home. Et cette semaine, des photos de ce nouveau produit ont peut-être fuité sur Twitter.

Les images que vous voyez ci-dessous ont été postées par le compte Twitter « Android TV Guide ». « Récemment certifié par la FCC, voici notre premier aperçu du GXCA6, le nouveau @Google Nest Speaker, remplaçant le Google Home d’origine », lit-on dans le tweet.

Recently certified by the FCC, here is our first look at GXCA6, the new @Google Nest Speaker, replacing the original Google Home. 😁 pic.twitter.com/Ltp1quPFqc — Android TV Guide (@androidtv_rumor) July 9, 2020

Cette publication ne donne pas d’indication sur la qualité audio, mais suggère que Google a effectué un changement radical de design. Alors que le Google Home se pose verticalement, comme un vase, son successeur se pose horizontalement comme le Google Home Max, une enceinte haut de gamme que la firme a sortie après le Google Home. On remarquera également que ces images montrent un bouton facilement accessible, qui pourrait permettre à l’utilisateur de désactiver le micro de l’enceinte quand il le souhaite.

Un remplaçant pour la première enceinte connectée de Google ?

Bien évidemment, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur. Et celle-ci est à considérer avec une extrême prudence. Cependant, chaque année, Google annonce un nouveau produit pour sa gamme d’enceintes et de produits domotiques. Et normalement, la firme devrait présenter quelque chose cette année, surtout à un moment où les gens sont encouragés à rester chez eux.

Sinon, pour rappel, Google organise actuellement un sommet virtuel pour les développeurs sur la thématique de Google Assistant. Et nous avons récemment évoqué quelques-unes des nouveautés qui ont été présentées, comme la détection de présence : en substance, Google Assistant détectera quand vous rentrez chez vous ou quand vous quittez, et ce signal permettra à l’assistant de déclencher des actions via les routines.