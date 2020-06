Google dévoile une plateforme pour faciliter la vie des réfugiés

La journée du 20 juin est devenue la Journée mondiale des réfugiés. En ce jour, Google a annoncé un soutien intéressant aux réfugiés du monde entier. Née d’une collaboration avec l’UNHCR, la firme de Mountain View travaille sur un projet permettant de proposer des réponses simples aux nombreuses questions des réfugiés lorsqu’ils arrivent dans un nouveau pays.

Que ce soit à propos de la manière de bénéficier d’une aide financière, et bien d’autres interrogations à propos de ce que permet le statut de réfugié, Google cherche à pouvoir répondre à un maximum de questions.

Dans l’idée, cette collaboration entre l’UN Refugee Agency et Google vise à aider les réfugiés à obtenir l’aide dont ils ont besoin le plus rapidement possible et à se concentrer sur le début de leur vie dans un nouveau pays. Pour ce faire, Google propose ces réponses en plusieurs langues, dont l’arabe, l’anglais, le farsi, le turc et bien d’autres. Cette diversité de langages permet de venir en aide aux réfugiés au Liban, en Jordanie, ou encore en Turquie.

Google soutient cette cause depuis des années

Selon les statistiques récoltées par la firme de Mountain View, ces pays possèdent le plus grand nombre de réfugiés par habitant et représentent donc une priorité. Évidemment, ce projet ne va pas drastiquement changer la vie d’un réfugié, mais il devrait parvenir à rendre la transition dans un autre pays plus simple en évitant le stress lié aux nombreuses questions que peuvent se poser ces personnes en arrivant sur une terre inconnue.

En parallèle, Jacquelline Fuller, présidente de Google.org, a déclaré : « Depuis 2015, nous avons accordé plus de 30 millions de dollars de subventions à Google.org pour aider à fournir un soutien d’urgence et un accès à des informations vitales et à des ressources éducatives à plus d’un million de réfugiés. Nous soutenons l’UN Refugee Agency (UNHCR) avec 550 000 dollars de subventions Google.org et YouTube pour fournir aux réfugiés le matériel nécessaire pour supporter la pandémie, des séries de formation aux compétences numériques et des mises à jour de Google Search dans les pays touchés afin que les gens aient accès à des informations fiables à tout moment ».