Keen : le nouveau réseau social par Google

Près de 2 ans après la fermeture de Google Plus, la firme de Mountain View revient dans le secteur des réseaux sociaux en présentant Keen. À cheval entre Pinterest, Feedly, et sur quelques détails de l’interface Instagram, Keen est le nouveau réseau social de Google. Lorsque vous créez votre compte, vous êtes invité à créer votre premier Keen. Pour ce faire, un champ apparaît dans lequel vous devez saisir quelques mots clés, pour les tests j’ai saisi des mots en rapport avec la technologie. Et puis ? C’est tout, votre premier Keen est créé.

À quoi sert Keen ?

Une fois en ligne, votre Keen recense des articles, des informations, n’importe quel résultat de recherche en rapport avec les mots clés saisis. Après avoir exploré pendant quelques minutes ce réseau social, le potentiel de ce dernier ne saute pas aux yeux. Toutefois, avec du recul il pourrait être utile dans certains cas, notamment pour ceux qui n’aiment pas les recommandations sponsorisées. Surtout, Keen devrait intéresser les créatifs, et tout autre domaine où une veille accrue est primordiale. Une chose est sûre, Keen ne viendra pas concurrencer Tik Tok, Snapchat, ou encore Instagram, mais plus Pinterest.

CJ Adams, co-fondateur de Keen a déclaré : « Pour chaque intérêt que vous créez, nous utilisons Google Search et les dernières nouveautés en matière d’apprentissage automatique pour rester à l’affût de contenus utiles liés à vos centres d’intérêt. Plus vous économisez pour un Keen et l’organisez, plus les recommandations deviennent pertinentes ». Il est aussi important de préciser une chose importante. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec Facebook et son utilisation de vos informations personnelles pour vous vendre des produits via la publicité, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas friand de Keen.

Même s’il ne s’agit que du début de l’aventure pour Keen, à l’heure actuelle j’ai du mal à percevoir une véritable valeur ajoutée qui pourrait propulser ce réseau social comme une référence. Espérons que Keen récolte un succès supérieur à celui de Google Plus.