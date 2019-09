Google devrait présenter 4 modèles de Pixel 4

Hier, le compte Twitter Apple Hub présentait les premières fuites concernant les prochains iPhone qui devraient être officialisés la semaine prochaine, mais aujourd’hui c’est au tour de Google. Plusieurs informations concernant le Pixel 4, qui sera dévoilé début octobre, ont fuité.

De nouvelles listes de la FCC ont été découvertes, et révèlent des précieuses informations sur le successeur du Pixel 3. Il semblerait que la firme de Mountain ne dévoile non pas un, ni deux, mais bien quatre smartphones. Ces derniers s’étendront entre le Pixel 4, et le Pixel 4XL. MySmartPrice.com qui ont été les premiers à relayer l’information expliquent que ces quatre modèles sont désignés par les termes suivant : G020M, G020N, G020I et G020J. Il est également de retrouver ces listes sur le site officiel du Bureau of Indian Standards.

Un an après la sortie du Pixel 3, Google s’apprêterait donc à sortir une nouvelle gamme de smartphones. Si nous savons déjà quelques informations à propos des Pixel 4, comme le fait qu’ils fonctionneront sous Android 10, mais encore qu’ils possèderont tous au moins la Snapdragon 855. Justement, il se pourrait que le Pixel 4XL embarque non pas la 855, mais bien la 855+. Il semblerait également que Google mette l’accent sur la biométrie.

La sécurité avant tout !

En effet, la firme de Mountain View a annoncé de nouvelles fonctions concernant la sécurité, comme l’utilisation de l’empreinte digitale pour se connecter à ses services dans Chrome, sur Android. Cette amélioration permettra de moins saisir son mot de passe, voire à long terme de stopper son utilisation. On n’en est pas encore là. Le Pixel 4 proposera également la reconnaissance faciale, ce qui le rend toujours plus sécurisé.

Attention ! Selon un rapport publié par le média 9to5Google, qui a l’habitude de divulguer des informations fiables, il existe une infime chance que ces listes ne font aucunement référence à la série Pixel 4. Le site spécialisé explique que le Pixel 3a, le dernier de la gamme à ce jour, a comporté des listes nommées G020A ou encore G020H, ce qui est plutôt ressemblant avec les termes cités plus haut. Cependant, il reste probable que Google utilise une nouvelle fois des termes similaires pour sa nouvelle gamme.