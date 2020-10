Google Docs compte désormais plus d’un milliard de téléchargements sur le Play Store

Google Docs est l’outil collaboratif par excellence. Qui n’a jamais utilisé Google Docs ? Que ce soit lors d’un travail de groupe étudiant, dans le cadre professionnel, et même pour un usage personnel. À ce jour, Docs jouit d’une position de choix puisque pratiquement aucun service n’arrive à concurrencer ses activités. En 2018, Google Docs passe la barre symbolique des 500 millions d’installations depuis le Play Store. Deux ans plus tard, la firme de Mountain View est fière d’officialiser l’entrée d’une nouvelle application dans le club du milliard de téléchargements.

500 millions de téléchargements en 2 ans.

Lancée en 2014, l’application Google Docs a donc mis 4 ans pour atteindre 500 millions de téléchargements et moins de 2 ans pour effectuer la deuxième partie du chemin. Plusieurs facteurs expliquent cette fulgurante ascension au cours des deux dernières années. Premièrement, Google n’a cessé d’innover et d’investir dans ses divers services dans l’objectif de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Puis, il est important de noter que les habitudes de travail ont été bouleversées ces derniers temps, sans parler uniquement des mesures prises à cause de la pandémie de COVID-19, le télétravail et diverses autres solutions sont privilégiés dans de nombreuses entreprises.

Ce qui est impressionnant, c’est que les chiffres dévoilés récemment concernent uniquement le nombre de téléchargements depuis le Play Store, et non le nombre d’utilisateurs depuis un navigateur. Cela signifie que les adeptes de Google Docs sont encore bien plus nombreux. Après YouTube, Google Drive, Gmail, et bien d’autres, la firme de Mountain View compte un nouveau membre dans le club du milliard. Toutefois, il est important de noter que Google Docs, comme de nombreuses autres applications, est très souvent installé par défaut sur les smartphones Android. Cela a donc dû grandement aider à passer cette barre symbolique.

Cet été, deux autres grands noms ont atteint ce sommet. Netflix et Dropbox comptent désormais plus d’un milliard de téléchargements sur le Play Store. Dropbox qui d’ailleurs est sûrement le concurrent le plus menaçant pour Google Docs.